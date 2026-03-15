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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel otro sospechoso por el crimen de profesor universitario en cerro de Medellín

A la cárcel otro sospechoso por el crimen de profesor universitario en cerro de Medellín

Se trata de un ciudadano venezolano señalado de presionar y agredir al docente para que entregara sus pertenencias y claves bancarias en medio de un caso de hurto.

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