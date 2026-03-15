A la cárcel otro sospechoso por el crimen de profesor universitario en cerro de Medellín

Autoridades judiciales siguen avanzando en el esclarecimiento del crimen del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, ocurrido el 3 de octubre de 2024 en inmediaciones del cerro El Volador, en el occidente de Medellín.

A un poco más de un mes que por los hechos fuera enviado a la cárcel un hombre identificado como José Luis Rivas Mosquera, ahora al proceso fue vinculado un segundo sujeto que habría participado en los hechos registrados en un caso de hurto.

Se trata de Yovanny González Ulloa, alias ‘Valencia’ o ‘Valenciano’, un ciudadano venezolano señalado de participar de las presiones y agresiones que sufrió el docente del Tecnológico de Antioquia para quitarle sus pertenencias y datos bancarios.

Durante las audiencias concentradas el fiscal del caso detalló la participación de ‘Valenciano’ en medio de la oposición que presentó el docente para ser víctima de la conducta criminal.



"Ante la negativa del profesor de entregar sus claves, se enfrentó con los asaltantes y fue ahí cuando, y alias 'Valencia' o 'Valenciano', ya identificados, le produjeron heridas con arma cortopunzantes en su espalda, en sus glúteos y en su pierna izquierda", relató el fiscal.

Al igual que el ya judicializado Rivas Mosquera, ‘Valenciano’ no aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

El ente acusador reiteró que el mismo día en el que ocurrió el crimen del docente, en el mismo lugar y los mismos hombres asaltaron a otra persona y la hirieron con arma cortopunzante.