“Soy el único que le puede ganar a Iván Cepeda”: Sergio Fajardo insiste en no ir a ninguna consulta

El candidato presidencial Sergio Fajardo reiteró que no participará en ninguna consulta para definir alianzas políticas, al considerar que ese mecanismo no responde al momento que vive el país. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, afirmó que su decisión es definitiva y responde a un análisis del actual contexto político colombiano.

“Está decidido que no voy a ir a la consulta”, señaló Fajardo, tras explicar que ya habló personalmente con los integrantes de ese sector político para exponer sus razones. Según dijo, no se trata de una postura emocional, sino de entender que “la Colombia de hoy es muy diferente” y que la ciudadanía está cansada de la polarización.

El exgobernador de Antioquia insistió en que su propuesta busca romper la lógica tradicional de izquierda y derecha. De manera indirecta, explicó que su proyecto apunta a un movimiento ciudadano amplio, capaz de construir una nueva mayoría que convoque desde sectores moderados de ambos espectros políticos.

Fajardo cuestionó la idea de que las consultas sean sinónimo de unidad política. “La idea de que la unión es una consulta, para mí, es errónea”, dijo, al enfatizar que su camino es avanzar de forma coherente, sin centrarse en disputas personales ni en confrontaciones con otros candidatos.



En referencia a Juan Manuel Galán y al escenario electoral, Fajardo fue enfático en que su proyecto no se basa en la discusión, sino en la experiencia de gobierno. “Yo ya he gobernado, sé construir equipos”, afirmó, al tiempo que aseguró que su candidatura es la que tiene mayores opciones en una segunda vuelta.

“Hoy quien puede derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta se llama Sergio Fajardo”, aseguró el candidato, reforzando su mensaje de confianza. Añadió que su apuesta es consolidar una nueva mayoría política, integrada por ciudadanos que rechazan los extremos y buscan una alternativa para el país.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de medirse en una encuesta, Fajardo reiteró su postura crítica frente a esos mecanismos. “Es una falacia decir que las consultas unen”, concluyó, aunque reconoció que aún hay camino por recorrer mientras continúa su trabajo político en todo el país.