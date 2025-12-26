Top seis de los nombres más inscritos durante 2025, según la Registraduría Nacional

Cuando un nuevo ser humano llega al mundo, las personas suelen escoger los nombres basándose en significados especiales, tradiciones familiares (nombres de abuelos o padres), inspiración en personajes recocidos, que combinen con los apellidos o incluso por moda.

Frente a esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, como es costumbre, reveló cuáles fueron los nombres más registrados durante 2025 y según la entidad, para esta edición, los dos que encabezan la lista son de género masculino y femenino.

El nombre más inscrito en el 2025, según la Registraduría Nacional

Sin importar el nombre escogido, todos deben seguir un proceso ante la Registraduría para que la entidad pueda recopilar la información en su base de datos. Este es el top seis de los nombres que más escogieron los colombianos para nombrar a los recién nacidos durante 2025:

Top seis de los nombres que más registraron los colombianos en 2025. Foto: Notaría 69.

1. David: 26.486



2. Sofía: 23.077

3. María: 18.858

4. José: 16.522

5. Andrés: 13.758

6. Liam: 11.128



¿Cómo registrar a un recién nacido en Colombia?

El Registro Civil de Nacimiento es la única base legal y definitiva para la identificación de una persona de nacionalidad colombiana y para adquirir este documento los padres o responsables del recién nacido pueden hacer el trámite en una notaría, en el lugar de nacimiento o en una oficina de Registro Civil.

Además, en este documento, se van registrando todos los hechos y actos que modifiquen el estado civil de la persona.



Requisitos para registrar a un recién nacido

Una vez el bebé está registrado cuenta con vida jurídica y, por tanto, es sujeto de derechos y deberes que tienen todos los colombianos. Pero antes, los padres o responsables del menor deben cumplir con los siguientes requisitos:

Menores de 1 mes

Para registrarlo deberán aportar:

• El original del certificado de nacido vivo expedido por el médico o el centro hospitalario.

• El grupo sanguíneo y el RH del menor. Si no se tiene el certificado de nacido vivo, una declaración bajo juramento de dos testigos que hayan presenciado el nacimiento o tengan noticia de él.

Mayores de 1 mes

Si la madre no fue atendida por un médico y ha pasado más de un mes del nacimiento, se deben presentar:

Recién nacido. Foto: Freepik.

• Si se tiene, alguno de los documentos descritos en el punto anterior.

• Si se tiene, la partida de bautizo.

• Una declaración bajo juramento de dos testigos que hayan presenciado el nacimiento o tengan noticia de él.

Sobre la paternidad

• Si los padres no están casados, pero el padre quiere reconocer al recién nacido, los dos deben suscribir el registro de nacimiento en la forma como se les indique.

• Si se trata de un hijo extramatrimonial no reconocido, la inscripción estará a cargo de la madre. Podrá indicar en el registro los nombres y apellidos del padre presunto.

• Si la madre no expresa el nombre y apellido del presunto padre, pero luego ambos comparecen para hacer el reconocimiento del hijo extramatrimonial, este trámite se hará mediante escritura pública.

