En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Inscrito ante la Registraduría el comité promotor para una Asamblea Constituyente

Inscrito ante la Registraduría el comité promotor para una Asamblea Constituyente

Deberán reunir el 5 % del censo electoral mediante la recolección de firmas para luego presentar la certificación de la Registraduría ante el Congreso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad