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Angie Rodríguez: “Un chisme sobre Fico Gutiérrez a Petro le costó la cabeza al general Triana”

Angie Rodríguez apunta a que decisiones de alto nivel en el Gobierno petro habrían sido influenciadas por información no verificada.

General Triana y presidente Petro
General Triana y presidente Petro
Foto: Presidencia / Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó una de las acusaciones contra el Gobierno nacional al asegurar que un “chisme” relacionado con el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, habría derivado en la salida del entonces director de la Policía, general Carlos Triana. Según afirmó en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, este episodio evidenciaría un patrón de decisiones basadas en información no verificada que circula dentro del círculo cercano al presidente Gustavo Petro.

Rodríguez sostuvo que el general fue removido tras versiones que lo vinculaban falsamente con supuestas alianzas políticas en Medellín: Le inventaron un cuento de que él estaba aliado con Fico Gutiérrez… yo decía, ‘¿cómo le van a inventar esta locura?’”, señaló. Y añadió: “No pensé que lo fueran a sacar… pero lo sacaron”, subrayando que, en su concepto, decisiones de alto nivel estarían influenciadas por rumores internos más que por pruebas verificables.

General Carlos Triana
General Carlos Triana
Foto: Blu Radio

Denuncias de corrupción y “concierto para delinquir”

Más allá del caso del general Triana, la funcionaria describió un panorama aún más grave dentro del Ejecutivo. Aseguró que existe un “presunto concierto para delinquir” conformado por más de 20 personas que, según ella, operan al interior del Gobierno. “Es peor… eso es un presunto concierto para delinquir”, afirmó, al tiempo que explicó que ha venido denunciando estos hechos desde noviembre sin obtener respuesta efectiva de las autoridades.

Rodríguez explicó que su decisión de hablar públicamente se dio tras sentirse “amenazada, extorsionada y sin seguridad”. En su relato, mencionó presiones directas, seguimientos y espionaje, así como intentos de intimidación para frenar sus denuncias. “Me dicen que me tienen vigilada… que todo lo que hago se sabe”, relató.

Extorsión y amenazas: un componente personal

Uno de los aspectos más delicados de la entrevista fue la denuncia de extorsión en su contra, presuntamente perpetrada por una persona de su entorno laboral en el Fondo de Adaptación. Según explicó, el implicado habría utilizado información privilegiada y cercanía personal para intimidarla.

Me amenazan contra mi vida y mi integridad… yo me llené de pánico”, expresó Rodríguez, quien aseguró haber entregado pruebas a la Fiscalía y al GAULA. Incluso reveló que accedió a entregar dinero ante el temor por su seguridad y la de su familia. “Yo pensé: me van a hacer algo a mí o a mi hijo”, dijo.

La exministra de Justicia María Ángela Buitrago hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
Foto: Presidencia.

El poder detrás del poder: nombres y tensiones internas

En su testimonio, la funcionaria también señaló a figuras específicas que, según ella, tendrían una influencia determinante dentro del Gobierno sin necesariamente ocupar cargos formales. Entre ellas mencionó a Juliana Guerrero, a quien calificó como “el verdadero poder”, y a otros funcionarios que, en su versión, estarían detrás de campañas de desprestigio.

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Asimismo, insinuó que el presidente Petro estaría recibiendo información sesgada. “Lo tienen engañado, le llevan cuentos, chismes, calumnias”, afirmó.

Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero
Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero.
Foto: Fundación San José y Blu Radio

La disputa por recursos y control institucional

Otro eje clave de la entrevista giró en torno al manejo de recursos públicos, particularmente en el Fondo de Adaptación. Rodríguez indicó que existe una pugna por el control de millonarios presupuestos destinados a regiones como La Mojana, donde se ejecutan proyectos por más de un billón de pesos.

Según explicó, sus intentos por “blindar” estos recursos mediante convenios internacionales y mecanismos de vigilancia ciudadana habrían generado resistencia interna. “Querían sacarme para que la plata quedara”, denunció, sugiriendo intereses indebidos sobre estos fondos.

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