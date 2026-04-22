"Si a Miguel Uribe le pasó lo que le pasó, ¿qué no me puede pasar a mí": Angie Rodríguez

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, encendió las alarmas del país tras revelar una serie de denuncias que involucran presuntas amenazas, extorsiones y posibles actos de corrupción al interior del Gobierno Nacional. En entrevista con el periodista Néstor Morales, la funcionaria aseguró que su decisión de hablar públicamente responde a la falta de garantías de seguridad y a la ausencia de resultados en las investigaciones que, según ella, había iniciado meses atrás.

Rodríguez, quien hasta hace poco ocupaba uno de los cargos más influyentes como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), sostuvo que su silencio inicial obedecía a un intento por manejar la situación de manera institucional. Sin embargo, afirmó que el contexto cambió drásticamente: “Al no ver resultados y al verme amenazada, extorsionada y sin la seguridad que debería tener, decidí hablar”, señaló.



Amenazas y extorsión: el detonante de la denuncia

Uno de los puntos más delicados de la entrevista gira en torno a las amenazas directas contra su vida. Rodríguez aseguró haber puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y del GAULA pruebas como chats y registros que evidenciarían un patrón de hostigamiento. Según relató, el presunto extorsionista sería una persona cercana a su entorno laboral.

“Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada, que me espían”, afirmó la funcionaria, quien también reveló que el implicado habría trabajado dentro del Fondo de Adaptación y que incluso fue trasladado por ella desde el DAPRE.

La gravedad de los hechos, según Rodríguez, no solo radica en las intimidaciones, sino en la sensación de vulnerabilidad institucional: “¿Con qué tranquilidad hace uno una denuncia en Colombia cuando encuentra este tipo de situaciones?”, cuestionó.



El caso Miguel Uribe y el temor por su vida

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Rodríguez comparó su situación con hechos de violencia política en el país, haciendo referencia al caso de Miguel Uribe. “Si a Miguel Uribe le pasó lo que le pasó, ¿qué no me puede pasar a mí?”, expresó con preocupación.



La funcionaria enfatizó que su temor se incrementa al considerar lo que describe como fallas en los esquemas de seguridad estatal: “Yo les decía: por favor, pónganme seguridad... mi familia. Nada”, denunció, sugiriendo una presunta desprotección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Funeral de Miguel Uribe Turbay AFP

Presunta red de corrupción dentro del gobierno

Más allá de las amenazas personales, Rodríguez también hizo señalamientos sobre la existencia de una estructura organizada que operaría dentro del gobierno. Según sus declaraciones, habría “un concierto para delinquir” en su contra, donde distintos actores cumplirían roles específicos.

“Yo lo que veo es una red donde presuntamente hay un concierto para delinquir en mi contra, donde cada uno tiene un rol determinado para quererme exterminar”, afirmó, dejando entrever un entramado más amplio que involucra intereses políticos y administrativos.

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Además, reveló que las presiones incluyen intentos de desprestigio mediante acusaciones falsas: “Vamos a organizar la manera en que se va a filtrar esa información a los medios”, cita uno de los mensajes que recibió, en el que se le acusa de corrupción.

Contexto político y tensiones internas

Las declaraciones de Rodríguez se dan en un momento de alta tensión dentro del gobierno, donde ya se venían registrando diferencias internas. La funcionaria indicó que desde noviembre había presentado denuncias formales, pero optó por mantener discreción para evitar conflictos públicos.

“Yo decía, qué feo esa pelea entre funcionarios para que todo el país sepa”, comentó, evidenciando que su decisión de hablar ahora responde a un punto de quiebre personal y político.