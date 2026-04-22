“Fui yo quien denuncié títulos falsos de Juliana Guerrero”: Angie Rodríguez

En una entrevista con la revista Semana, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró que fue ella quien alertó sobre presuntas irregularidades en los títulos académicos de Juliana Guerrero, en medio de una serie de declaraciones que también salpican a altos funcionarios del Gobierno.

En una entrevista de cerca de una hora, Rodríguez describió un ambiente de “poder, dinero y amenazas” dentro del Gobierno, señalando a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro, como el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Según dijo, al interior de la Casa de Nariño existiría una disputa por el control institucional.

“Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Entonces, muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo. Y un ejemplo de ellos es la señora Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez, quien además acusó a Guerrero de influir en varias entidades del Estado.

En sus declaraciones, también sostuvo que Guerrero habría intentado afectar la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez: “Ella envenenaba [...] diciéndole: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta Francia, ella no sirve’”.



Rodríguez fue más allá al asegurar que Guerrero presumía supuestos vínculos con el ELN, lo que —según dijo— generaba temor entre funcionarios: “Lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.

La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti. Foto: Presidencia.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la entrevista gira en torno al escándalo de los títulos académicos. Rodríguez insistió en que fue ella quien detectó las inconsistencias cuando ejercía como directora del DAPRE.

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“Quien denunció que ella no tenía los títulos de manera legal fui yo. De manera, fui yo”, afirmó. “Yo sabía que ella no iba a pasar los filtros porque no era profesional [...] Cuando pido ver los títulos encuentro varias inconsistencias [...] yo veo que estos títulos son falsos”.

Según explicó, las dudas surgieron luego de que, en un corto periodo de tiempo, Guerrero presentara supuestos títulos académicos. “No puede ser que una persona en 15 días tenga títulos, o sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie”, agregó.

Rodríguez también indicó que informó de esta situación al presidente Petro en su momento, antes de que el caso se hiciera público. Posteriormente, el escándalo fue conocido por denuncias externas, entre ellas las de la congresista Jennifer Pedraza, a quien la funcionaria dijo valorar por su labor.

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Finalmente, la directora del Fondo de Adaptación aseguró que dentro del Gobierno existiría una red de al menos 20 personas que, según ella, buscarían desprestigiarla, espiarla e incluso amenazarla. “Funcionarios y no funcionarios [...] manejan el poder y los hilos en muchas entidades”, sostuvo.

