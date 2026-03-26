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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos para aspirar a viceministerio

Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos para aspirar a viceministerio

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección.

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