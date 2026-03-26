Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por presuntos títulos falsos para aspirar a viceministerio

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, respectivamente. La imputación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero a ocupar un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Durante la audiencia, los imputados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección. En ese sentido, el ente acusador sostuvo que la imputada “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues tal y como se anotó anteriormente, nunca cumplió con los requisitos que se exigen normativos para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad y Equidad a fin de lograr su nombramiento como viceministra”.

Asimismo, el fiscal indicó que la indiciada, “con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos de ley para la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública”.

Durante la sustentación, la Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Al respecto, el ente acusador manifestó que “el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos en la plataforma, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se hubiera materializado”. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.



La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero Foto: Blu Radio / Fundación San José

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía, la investigación señala que Juliana Guerrero habría presentado dos títulos presuntamente falsos expedidos por la Fundación San José, correspondientes a los programas académicos de contaduría pública y tecnóloga en gestión contable. Dichos documentos habrían sido utilizados para acreditar su formación académica dentro del proceso de selección para acceder al cargo público al que aspiraba.

Dentro de los hallazgos relevantes del expediente, la Fiscalía también señaló que la imputada no habría presentado las Pruebas Saber, requisito obligatorio dentro del proceso académico para la obtención de títulos profesionales, lo que reforzaría la hipótesis de que los documentos presentados no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa educativa.

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Asimismo, se conoció que en noviembre de 2025 la Fundación San José informó oficialmente que, tras realizar una revisión interna, no encontró actividad académica registrada a nombre de Juliana Guerrero. Según lo informado por la institución, no se hallaron evidencias de asistencia a clases ni de presentación de exámenes por parte de la imputada. Ante estos hallazgos, la entidad educativa decidió anular el título universitario que figuraba a su nombre.

Según el ente investigador, estos elementos indicarían que Guerrero no reunía los requisitos exigidos para la obtención de los títulos académicos que presentó, debido a que, además de no registrarse asistencia a la institución, tampoco habría presentado las pruebas Saber ni cumplido con las exigencias académicas correspondientes.