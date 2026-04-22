Angie Rodríguez habla de corrupción en el Gobierno y denuncia poder de Juliana Guerrero

Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras las declaraciones de la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien en entrevista con la revista Semana lanzó graves acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción, luchas de poder internas y posibles nexos irregulares dentro de la Casa de Nariño.

Rodríguez, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, aseguró que dentro del Gobierno hay sectores que “no creen que este proyecto vaya a continuar” y, por ello, estarían “exprimiendo” los recursos públicos.

“Hay funcionarios del gobierno que no creen que este gobierno vaya a continuar y que por eso lo están exprimiendo”, afirmó. Además, advirtió que “lo que está pasando con los contratos y con la plata pública” sería una señal de prácticas irregulares al interior de la administración.



Señalamientos contra Juliana Guerrero

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista es el señalamiento directo contra Juliana Guerrero, a quien Rodríguez atribuye un amplio poder dentro del Gobierno, pese a no ocupar un cargo oficial.

“El poder lo tiene Juliana Guerrero, aunque no tiene cargo”, aseguró. También insinuó posibles vínculos con la guerrilla del ELN y sostuvo que fue ella quien alertó previamente al presidente Petro sobre presuntas irregularidades en su hoja de vida: “Fui yo la que le dijo al presidente que Juliana Guerrero no tenía los títulos que había acreditado”.



Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

Denuncias de presiones y conflictos internos

Rodríguez también denunció la existencia de un supuesto plan en su contra para silenciarla. “Hay un plan en mi contra para callarme”, dijo, al referirse a tensiones con otros funcionarios del Gobierno.

Asimismo, expresó desconfianza frente a organismos de inteligencia y mencionó que ciertas personas dentro del Ejecutivo podrían tener información sobre hechos que la afectan personalmente: “Ya desconfío mucho de algunas personas que podrían tener explicaciones sobre el robo en la casa de mis padres”.