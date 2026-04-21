“Yo no me he tomado foto con los asesinos de Miguel Uribe”: nueva pelea Paloma - Cepeda

La plenaria del Senado de este martes fue el escenario de un nuevo debate entre los candidatos Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda.

Todo empezó con una constancia de la senadora del Centro Democrático en la cual se refirió al debate que Iván Cepeda propuso con ella y Abelardo De La Espriella.

“Al único que le ha resultado viable hacer una carrera política hablando mal del presidente Uribe, es a Cepeda. (...) Por eso le da tan duro salir a los debates políticos, porque no tienen más tema que Uribe, porque no han hecho nada por los colombianos”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Cepeda le respondió asegurando que una vez se pacten las reglas está dispuesto a debatir.



“Si quiere, pactamos las reglas y nos sentamos a debatir sobre propuestas. A usted le molesta que hagamos referencia a su jefe, a su prontuario y a todo lo que tiene que ver con su historia larga y la del hermano de él, pero es parte de la realidad nacional y hay que hablar de eso”, dijo Cepeda en su respuesta a Paloma Valencia.

La senadora Paloma Valencia radicó una proposición para citar a debate de control político al ministro del Interior, Armando Benedetti, para hablar de las posiciones de los candidatos a la Presidencia. La proposición pide invitar a Claudia López, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Cepeda por su parte volvió a responder.

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“Nadie está pidiendo condiciones inequitativas o que el arbitro sea de nosotros, no. Vamos a buscar una moderación que no sea la que ustedes quieren”, agregó el senador del Pacto Histórico.

Tensión por magnicidio de Miguel Uribe

Luego se presentó uno de los momentos más tensos entre ambos senadores, cuando Valencia mencionó a Cepeda por tener fotos "con los asesinos de Miguel Uribe", quien murió el año pasado luego de un atentado en Bogotá.

“Yo no aparezco en los computadores de ningún criminal. Ningún grupo armado ha dicho que yo le organice la política en las manifestaciones. Yo no tengo fotos con los asesinos de Miguel Uribe, y en mi Gobierno los vamos a meter en la cárcel”, aseguró la senadora y candidata en medio del choque de discursos con el senador Iván Cepeda.