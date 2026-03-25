La impugnación de Santiago Uribe por caso ‘12 Apóstoles’ será revisada por la Corte Suprema

Luego de que el Tribunal Superior de Antioquia ordenara remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, tras la presentación de un recurso de impugnación especial contra la decisión de segunda instancia que lo condenó a 28 años de cárcel por los delitos por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, el alto tribunal ya tiene en su poder este recurso y será el magistrado Gerson Chaverra quien lo estudie.

Según la tesis de la Fiscalía, el hermano menor del expresidente Uribe, presuntamente conformó y dirigió un grupo armado ilegal que desde la hacienda La Carolina llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos al margen de la ley que operaban en la región norte del departamento de Antioquia.



Lo que pide la Procuraduría en el caso De Santiago Uribe

En un documento de 89 páginas conocido por este medio, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia confirmar la condena contra Santiago Uribe Vélez por el delito de concierto para delinquir y absolverlo por homicidio agravado, en el proceso que se sigue en su contra por el caso del grupo ilegalconocido como los ‘12 Apóstoles’, por el cual fue condenado en segunda instancia a 28 años de prisión.

En el concepto enviado a la Sala Penal, los procuradores judiciales que intervienen en la impugnación especial señalaron que no hay razones para revocar la condena por concierto para delinquir, por lo que solicitaron que esa decisión se mantenga.