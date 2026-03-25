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Blu Radio  / Judicial  / La impugnación de Santiago Uribe por caso ‘12 Apóstoles’ será revisada por la Corte Suprema

La impugnación de Santiago Uribe por caso ‘12 Apóstoles’ será revisada por la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya recibió la impugnación De Santiago Uribe por el caso de los 12 Apóstoles, por sorteo le correspondió al magistrado Gerson Chaverra.

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