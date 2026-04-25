Momento exacto de los disparos en cena de corresponsales donde evacuaron a Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, junto con varios integrantes del Gabinete, del salón donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), luego de que se escucharan disparos.

Las detonaciones ocurrieron en las afueras del salón donde se desarrollaba la cena, encabezada por una mesa ubicada sobre un escenario en la que se encontraban el presidente y la primera dama. Ambos fueron evacuados poco después de que se escucharan los disparos.

De igual forma, otros integrantes del Gobierno presentes en la gala realizada en el Hotel Hilton de Washington, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent; y el de Defensa, Pete Hegseth, también fueron retirados del lugar.

Posteriormente, imágenes difundidas por televisión evidenciaron un mayor despliegue del Servicio Secreto dentro del salón. Minutos más tarde, se solicitó a los asistentes desalojar el recinto, ya que había sido declarado “escena de un crimen”, según reportó un periodista de EFE presente en el evento.



Por su parte, el Servicio Secreto de Estados Unidos informó que se encuentra investigando el incidente con disparos registrado en las inmediaciones de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió cerca del área principal de control de seguridad del evento, específicamente en la zona de magnetómetros.

La entidad señaló que la investigación se adelanta en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, mientras las autoridades continúan evaluando la situación. En el reporte también se indicó que el presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que el resto de personas bajo protección.

Asimismo, se confirmó que una persona se encuentra bajo custodia en relación con el incidente. El comunicado añade que el estado de los involucrados aún no ha sido determinado, mientras las autoridades continúan evaluando la situación.



Momento exacto en que ocurren los detonaciones durante la cena de corresponsales

#EnDesarrollo Así fue el momento en que el presidente Donald Trump es evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. #VocesySonidos pic.twitter.com/X0P62LecFE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 26, 2026