Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado, 25 de abril, al presidente y a la primera dama, Donald y Melania Trump, junto con varios miembros del gabinete, del salón donde se desarrollaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), luego de que se escucharan lo que parecían ser disparos, según informó un periodista de EFE presente en el evento.

Las detonaciones, al parecer, se registraron fuera del salón principal, donde se llevaba a cabo la gala y en cuyo escenario se encontraba la mesa principal ocupada por el mandatario y su esposa, quienes fueron retirados poco después del incidente.

#EnDesarrollo Así fue el momento en que el presidente Donald Trump es evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. #VocesySonidos pic.twitter.com/X0P62LecFE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 26, 2026

También fueron evacuados otros altos funcionarios que asistían al evento, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Imágenes de televisión mostraron posteriormente a agentes del Servicio Secreto desplegándose dentro del recinto. Minutos más tarde, los asistentes fueron instruidos a evacuar el lugar, que pasó a ser considerado “escena de un crimen”, de acuerdo con el reporte del periodista de EFE.