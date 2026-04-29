Vía Mosquera - La Mesa: abrirán un carril desde el sector de Curubital

Tras las intensas lluvias que han azotado al departamento de Cundinamarca, las autoridades trabajan a contrarreloj para restablecer la movilidad en uno de los corredores turísticos más importantes de la región. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que, tras un arduo trabajo de remoción de escombros, se planea habilitar el paso restringido en la zona más crítica del derrumbe.



Avances en la remoción y limpieza de la vía

El mandatario departamental informó que se ha logrado despejar cerca del 80% del corredor vial afectado. Las labores se han concentrado especialmente en el punto conocido como Curubital, así como en el sector de la Virgen, donde los deslizamientos fueron de mayor magnitud.

Según el gobernador, los esfuerzos actuales no solo consisten en mover tierra, sino en asegurar la infraestructura: "Estamos en este momento adelantando trabajos de limpieza de alcantarillas y de box culvert porque el lodo se ha secado, lo que genera contención en la corriente de estas aguas... necesitamos tener limpieza absoluta".

El objetivo primordial es que la vía esté operativa para el plan éxodo del fin de semana: "Vamos a dar una apertura segura en horas de la tarde. Esperamos habilitar por lo menos un carril y que la operación éxodo que arranca mañana jueves en la tarde no tenga ningún contratiempo". Sin embargo, se advirtió que la apertura total dependerá de que las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que las lluvias persistentes podrían retrasar las tareas de limpieza.

#Atención El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que en la tarde de este miércoles 29 de abril se dará apertura a un carril de la vía Mosquera - La Mesa, desde el sector de Curubital. Asimismo, afirmó que se ha retirado por lo menos un 80 % de lodo y tierra que hay… pic.twitter.com/fT0RynHyiw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2026

Alerta roja y crisis de agua en La Mesa

Mientras se busca normalizar el tráfico, el municipio de La Mesa enfrenta una situación crítica que obligó a la administración local a decretar la alerta roja. La alcaldesa Laura Marcela Londoño explicó que el mismo deslizamiento en Curubital impactó directamente el suministro de servicios públicos: "Por ese deslizamiento que se presentó ahí en el sector que conocemos por Curubital fue afectada la bocatoma, de donde se capta" el agua para el acueducto municipal.



La emergencia ha reducido drásticamente la capacidad de tratamiento de agua. De una capacidad habitual de 38 litros por segundo, actualmente solo se están captando e hidratando 5 litros por segundo. Esto se debe a que el agua llega con un alto contenido de material lodoso que no es apto para el tratamiento convencional.

Rutas alternas

La gravedad de la falta de agua ha tenido repercusiones en el sector educativo. La alcaldesa confirmó que "tuvimos que poner alerta en los colegios públicos y suspender las actividades académicas el día de hoy" en el casco urbano.

Para los viajeros que necesitan desplazarse hacia la zona mientras se termina de habilitar el paso principal, se han sugerido rutas alternativas. Una de ellas es por la Troncal del Tequendama (vía Soacha - El Colegio) para subir luego hacia La Mesa, o la ruta por Cartagenita - Cachipay hasta llegar a la inspección de La Esperanza.

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Escuche aquí la entrevista: