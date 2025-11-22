¿Cómo comprar vivienda en Colombia desde el exterior? Evite este error común

Para miles de colombianos que viven fuera del país, tener una casa en Colombia es más que un plan financiero: es un sueño emocional, un ancla con su tierra y un proyecto para el futuro. Pero convertir ese sueño en realidad desde la distancia implica desafíos: documentos, trámites, diferencias legales, costos, riesgos y, sobre todo, la posibilidad de cometer errores costosos.

Sobre cómo navegar ese proceso de forma segura y eficiente, Alejandra Sacipa, fundadora y CEO de Casa en Casa S.A., explicó cómo los colombianos residentes en el exterior pueden adquirir una vivienda en Colombia.



Este es el error más común al comprar vivienda desde el exterior

De acuerdo con Sacipa, la equivocación más frecuente que se comete al comprar vivienda desde el exterior es lanzarse al proceso sin la guía adecuada.

“El desconocimiento del proceso, las barreras del territorio, del idioma o de financiación pueden llevar a pérdidas de dinero y frustración”, señaló la experta.

La experta explicó que contar con acompañamiento desde el inicio permite evitar estafas, retrasos o fallas administrativas. Para ello, Casa en Casa trabaja con constructores y bancos colombianos y con asesores en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y otras zonas de Europa, lo que facilita adelantar el proceso sin que el comprador tenga que viajar.



¿Se puede comprar vivienda desde el exterior sin venir a Colombia?

Hoy, la mayoría de trámites, firmas y aprobaciones puede hacerse de forma remota gracias a mecanismos digitales, notarías que aceptan trámites desde el consulado, apoderados y reuniones en videollamada.



“La persona no tiene que viajar. Hemos avanzado muchísimo: hoy se pueden revisar proyectos, documentación y contratos a distancia con confianza”, explicó.

Incluso, en el caso de inmuebles usados, es posible realizar recorridos en videollamada, recibir videos 360° y contar con un apoderado que verifique el estado real de la propiedad.

Sacipa recalcó que el comprador debe asesorarse también en materia contable, tanto en su país de residencia como en Colombia. Hay lugares con regímenes de doble tributación, lo que exige claridad para evitar sorpresas fiscales.

Escuche la entrevista completa aquí: