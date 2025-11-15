¿Desea comprar vivienda? “Este es el momento ideal para hacerlo", explica experto

La propiedad raíz siempre ha sido una inversión soñada por los colombianos, pero con la coyuntura económica reciente, muchos se preguntan: ¿es un buen momento para comprar vivienda en 2025?

En la más reciente edición de Casa BLU, Lucas Naranjo Mejía, gerente general de Perfek Constructora, compartió su visión sobre cómo tomar decisiones inteligentes en el mercado inmobiliario.

“Este es el momento ideal para comprar. Las tasas de interés están estables, alrededor del 9 %, y las cifras muestran un incremento en ventas sobre planos, lo cual es muy positivo”, afirmó Naranjo.

Para quienes buscan invertir pero no saben por dónde empezar, Naranjo recomienda primero definir si la compra será para vivir o para invertir. Luego, acercarse al banco para obtener la carta de aprobación del crédito hipotecario y, así, conocer el presupuesto real.



“Busquen proyectos en inicio o lanzamiento, porque eso les da tiempo para pagar la cuota inicial y facilita el acceso”, aseveró.

En cuanto a las zonas más prometedoras, las ciudades intermedias como Manizales y otras del eje cafetero están ganando relevancia por su menor costo de vida, mientras que las capitales principales enfrentan limitaciones de terreno y precios más altos.

Sobre el fenómeno de las rentas cortas tipo Airbnb, Naranjo señaló que la regulación ha avanzado y que invertir en inmuebles con permisos para alojamiento turístico puede generar ingresos pasivos atractivos, incluso en dólares.

Uno de los errores más comunes que detecta Naranjo es la demora en tomar decisiones: “El que piensa demasiado, pierde. Cada día que la plata está sin invertir pierde valor por la inflación. Entre más rápido compre el inmueble, más rápido se empieza a valorizar”.

Finalmente, el experto aconseja empezar desde lo posible y crecer progresivamente: adquirir primero una vivienda accesible, de interés social o en estratos más bajos, para luego avanzar hacia propiedades más grandes. La clave es la planificación financiera, elegir proyectos que se ajusten al presupuesto y aprovechar la valorización futura.

