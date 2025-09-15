Las ciudades con más oferta de vivienda usada: comprar en Bogotá sale por ‘un ojo de la cara’

El mercado inmobiliario en Colombia atraviesa un momento particular. Mientras la vivienda nueva busca recuperarse tras la desaceleración de los últimos años, la vivienda usada se mantiene como la opción más atractiva y segura para quienes desean comprar casa.

De acuerdo con Fincaraiz.com.co, Bogotá, Medellín y Cali ocupan los primeros lugares en la lista de ciudades con mayor oferta de inmuebles usados en el país.

Según las cifras, Bogotá concentra el 25,5% de las publicaciones disponibles, lo que representa 37.680 propiedades. Medellín, por su parte, cuenta con 16.271 inmuebles (11%), y Cali con 11.406 (7,7%). Estos datos reflejan la magnitud de la demanda y evidencian la diversidad de precios en las principales capitales.

Mi Casa Ya cambia para siempre; colombianos podrán acceder a un nuevo tipo de vivienda Foto: ImageFx

Bogotá, la ciudad con mejor oferta inmobiliaria

El caso de Bogotá resulta llamativo, pues no solo lidera el listado de propiedades usadas, sino que además concentra la franja de precios más alta del país. En promedio, los apartamentos de dos y tres habitaciones se encuentran entre 280 y 550 millones de pesos, siendo los más apetecidos por familias jóvenes y profesionales que prefieren esta alternativa antes que lanzarse a proyectos nuevos.

Los apartaestudios también tienen gran rotación en zonas universitarias o céntricas, con valores que oscilan entre 120 y 220 millones de pesos. La rapidez en su venta es evidente, ya que la demanda proviene tanto de estudiantes como de inversionistas interesados en rentar estos espacios.



Claves para vender vivienda usada rápidamente

El éxito en la venta de un inmueble usado no depende únicamente del precio. Según Baltasar Urrestarazu, gerente regional de Fincaraiz.com.co, aspectos como la documentación al día, la ausencia de embargos o hipotecas y la entrega de paz y salvos tributarios son determinantes para concretar una transacción de manera ágil.

Publicidad

El directivo resalta que la presentación del inmueble es fundamental. Fotografías claras, descripciones completas y reparaciones básicas transmiten confianza y pueden acelerar el cierre de la venta en un mercado donde el promedio de negociación se sitúa entre cuatro y siete meses. En contraste, publicaciones con imágenes poco nítidas o evidencias de daños suelen ser descartadas rápidamente, incluso si el precio resulta atractivo.

El panorama nacional confirma que la franja de los 200 a 400 millones de pesos concentra la mayor actividad en el mercado, convirtiéndose en el verdadero motor inmobiliario del país. Aunque los inmuebles de mayor valor requieren más tiempo para concretar una venta, la vivienda usada continúa siendo una inversión sólida y dinámica que sostiene el movimiento del sector en Colombia.