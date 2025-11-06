¿Por qué agredieron a árbitro menor de edad en Manizales? Padre cuenta todo

A través de redes sociales, se viralizó un video en Manizales en donde Elkin González, un árbitro de apenas 15 años de edad, fue agredido por un padre de familia en un partido entre Atlético Manizales y Once Caldas. Situación que derivó en una acalorada discusión entre padres y futbolistas por la situación.

"Los padres están convulsionando la realización de los torneos. Lo que debía ser un espacio de formación y convivencia se está convirtiendo en un foco de violencia", contó Victor Manuel González en Blog Deportivo.

Otro árbitro agredido, ahora en Manizales, el día 2 de Noviembre en el partido @oncecaldas vs Atlético Rozo, Torneo Marquesinas Sub 15.



Hubo agresiones entre padres, jugadores y contra el árbitro (menor de edad).



Esperamos una denuncia penal y sanción fuerte @DifutbolOficial pic.twitter.com/M1HiCMM1ze — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 5, 2025

¿Por qué golpearon al árbitro Elkin González?

De acuerdo con Darío González, exárbitro asistente del fútbol profesional colombiano y padre de familia de Elkin, en diálogo con Blog Deportivo contó que la situación se desencadenó tras una falta sancionada por su hijo. El jugador expulsado reaccionó de manera violenta, golpeando a un rival. Ese gesto desató una pelea entre ambos equipos y, segundos después, la cancha fue invadida por padres de familia que habían estado discutiendo desde la tribuna.

“Cuando menos pensé, estaba invadido; se metió todo el público. Al ver que le alcanzaron a pegar a mi hijo, corrí de inmediato”, contó el padre. Uno de los adultos logró agredir al joven árbitro antes de que otros intervinieran. Darío también enfrentó al agresor, aunque la situación no pasó a mayores.



La Liga de Fútbol de Caldas reunió a su Tribunal Disciplinario para analizar lo sucedido y determinar sanciones contra los equipos involucrados y los responsables de la agresión. González aseguró que espera que haya decisiones ejemplares que frenen la violencia en el fútbol aficionado.



"Una pasión de familia"

La historia de Elkin no es casual. Tanto su padre como su madre han sido árbitros. Darío González formó parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano en los años 90 y 2000, mientras que su esposa, Luz Enrique Trejos, llegó incluso a la categoría B profesional en tiempos en los que no existía un escalafón femenino.

La vocación de Elkin nació entre canchas: su madre pitó partidos estando embarazada, incluso en un clásico Antioquia–Valle, anécdota que la familia recuerda como un símbolo de entrega al arbitraje.