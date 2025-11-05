En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video registra agresión contra un árbitro en partido juvenil de Once Caldas; tiene 15 años

Video registra agresión contra un árbitro en partido juvenil de Once Caldas; tiene 15 años

El joven juez estaba sacando unas tarjetas cuando un padre de familia lo agredió. Las imágenes evidencian también otras trifulcas entre los futbolistas en formación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad