Video registra agresión contra un árbitro en partido juvenil de Once Caldas; tiene 15 años

Un nuevo caso de violencia en el fútbol formativo conmocionó a Manizales luego de que se conociera un video en el que un árbitro de apenas 15 años fue agredido por un padre de familia durante un partido de la categoría sub-15 entre Atlético Manizales y Once Caldas.

En las imágenes también se puede observar cómo varios padres de familia y jugadores de ambos equipos también se agreden en este partido juvenil. Por su puesto, esto recuerda la agresión contra un árbitro en un compromiso formativo del América Sub-17.

Detalles de la agresión al joven árbitro

De acuerdo con Víctor Manuel Gómez, secretario ejecutivo de la Liga Caldense de Fútbol, la agresión se produjo la noche del martes, 4 de noviembre, cuando el menor, quien dirigía el encuentro, fue atacado físicamente por uno de los asistentes.

“Un padre de familia ingresó al terreno y agredió al árbitro, lo que derivó en una riña entre jugadores y otros padres que también intervinieron”, explicó Gómez en entrevista radial.



El funcionario lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que este tipo de episodios se han vuelto recurrentes en el fútbol infantil y juvenil.

“Los padres están convulsionando la realización de los torneos. Lo que debía ser un espacio de formación y convivencia se está convirtiendo en un foco de violencia”, advirtió.

Otro árbitro agredido, ahora en Manizales, el día 2 de Noviembre en el partido @oncecaldas vs Atlético Rozo, Torneo Marquesinas Sub 15.



Hubo agresiones entre padres, jugadores y contra el árbitro (menor de edad).



Esperamos una denuncia penal y sanción fuerte @DifutbolOficial pic.twitter.com/M1HiCMM1ze — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) November 5, 2025

La Liga Caldense anunció que la comisión disciplinaria ya fue convocada para escuchar a los técnicos, organizadores y al propio árbitro agredido, con el fin de tomar medidas ejemplares.

Además del joven árbitro, otros jugadores resultaron lesionados durante los disturbios. Incluso, uno de los jueces auxiliares denunció que un familiar suyo fue amenazado a través de redes sociales por deportistas del equipo contrario, lo que ha encendido las alarmas sobre la escalada de violencia fuera y dentro de las canchas.

Se espera conocer las medidas por parte de Difútbol para que estos hechos no sigan empañando el fútbol juvenil en el país.