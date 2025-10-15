Hospitalizan a árbitro agredido en partido del América Sub 17; detalles de su salud

No es alentadora la evolución de salud del árbitro Fernando Velázquez en un partido del Torneo Las Américas en Cali. El abogado David Peña detalló a Blog Deportivo cómo se encuentra su representado luego de ser hospitalizado en las últimas horas.

Según explicó el jurista, Velázquez permanece internado desde el 14 de octubre y aún no ha sido dado de alta, pues "fue a que le hicieran una valoración y está hospitalizado, pendiente de un TAC cerebral”. Peña agregó que el árbitro presenta fuertes dolores de cabeza, insomnio y hematomas en varias partes del cuerpo, incluida la cabeza.

Vale recordar que el incidente ocurrió el pasado fin de semana durante un encuentro de la categoría Sub 17 en el reconocido Torneo de las Américas, cuando el juez central fue agredido por dos hombres identificados como Daniel Martán y John Meneses.

“Ellos fueron quienes agredieron de manera directa al árbitro, y también hay padres de familia y espectadores involucrados”, añadió el abogado.



Peña señaló que los médicos aún no han entregado un diagnóstico definitivo, pero no se descarta una conmoción cerebral.

“Hay imágenes y evidencia de las lesiones, se observan hematomas en diferentes zonas del cuerpo. Hoy deberán extenderle la incapacidad médica debido a la gravedad del caso”, comentó.

🚨🚨🚨ESCANDALO VERGONZOSO EN EL FÚTBOL COLOMBIANO - LOS ARBITROS SALIERON VIVOS DE MILAGRO EN EL TORNEO LAS AMÉRICAS QUE SE JUEGA EN CALI.

En la categoría Sub 17 del Torneo - Academia Alemana de Fútbol de Popayán Elimino al América de Cali 5 - 3 en semifinales..

Respecto al acompañamiento psicológico, Peña confirmó que será parte del proceso, aunque por ahora no se ha podido iniciar debido al estado de observación en el que se encuentra el árbitro.

Finalmente, el abogado aseguró que tanto el árbitro como su familia llevarán el caso hasta las últimas consecuencias legales.

“Esto no puede seguir sucediendo. Hay que dejar un precedente de que la violencia no tiene cabida. Las disculpas no son solo para la víctima, sino para la sociedad”, concluyó.

Se espera que este miércoles, a las 5:00 de la tarde, Medicina Legal entregue el último reporte de las lesiones que recibió el árbitro Velázquez.

