Colombia vs. Argentina, EN VIVO: online y gratis la semifinal del Mundial Sub-20

Para la Selección Colombia Sub 20 HOY miércoles, 15 de octubre, podría ser una noche histórica para alcanzar una final en una Copa del Mundo. No será fácil, pues enfrentar a Argentina nunca será sencillo sin importar la categoría, por ende, el equipo ‘cafetero’ tendrá que jugar a su máximo nivel para alcanzar el objetivo.



Colombia vs. Argentina Sub 20 EN VIVO: así podrá verlo

Este compromiso del Mundial Sub-20 se podrá ver totalmente gratis a través de YouTube con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá toda la cobertura de este evento y que podrá dejar una página dorada en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Por otro lado, existen dos alternativas presentadas por Caracol Televisión:



Streaming: a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular.

a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular. TV: el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá este encuentro en vivo.

¿A qué hora juega Colombia Sub 20 HOY por el Mundial?

Desde las 6:00 de la tarde de este 15 de octubre, correrá la pelota en el estadio Nacional de Santiago entre Colombia y Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20.

Es importante recordar que esta será la tercera ocasión en que ambas selecciones, también en instancias definitivas. Primero en 2003 por el partido del tercer puesto y donde ganó la selección cafetera; mientras que la segunda en 2005 cuando Lionel Messi fue el dolor de cabeza que eliminó a la ‘tricolor’ en octavos de final.

Colombia Vs Argentina Sub 20 Foto: AFP

Posibles formaciones Colombia vs. Argentina Sub 20