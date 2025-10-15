En vivo
Colombia vs. Argentina, EN VIVO: online y gratis la semifinal del Mundial Sub-20
EN VIVO

Colombia vs. Argentina, EN VIVO: online y gratis la semifinal del Mundial Sub-20

Solo restan 90 minutos para que la Selección Colombia haga historia en el Mundial Sub-20, pero enfrentará a una selección que cuenta con amplia experiencia en este tipo de instancias definitivas-

Colombia vs. Argentina en el Mundial Sub-20 (1).jpg
Colombia vs. Argentina en el Mundial Sub-20 //
Fotos: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Para la Selección Colombia Sub 20 HOY miércoles, 15 de octubre, podría ser una noche histórica para alcanzar una final en una Copa del Mundo. No será fácil, pues enfrentar a Argentina nunca será sencillo sin importar la categoría, por ende, el equipo ‘cafetero’ tendrá que jugar a su máximo nivel para alcanzar el objetivo.

Colombia vs. Argentina Sub 20 EN VIVO: así podrá verlo

Este compromiso del Mundial Sub-20 se podrá ver totalmente gratis a través de YouTube con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá toda la cobertura de este evento y que podrá dejar una página dorada en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Por otro lado, existen dos alternativas presentadas por Caracol Televisión:

  • Streaming: a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular.
  • TV: el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá este encuentro en vivo.

¿A qué hora juega Colombia Sub 20 HOY por el Mundial?

Desde las 6:00 de la tarde de este 15 de octubre, correrá la pelota en el estadio Nacional de Santiago entre Colombia y Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20.

Es importante recordar que esta será la tercera ocasión en que ambas selecciones, también en instancias definitivas. Primero en 2003 por el partido del tercer puesto y donde ganó la selección cafetera; mientras que la segunda en 2005 cuando Lionel Messi fue el dolor de cabeza que eliminó a la ‘tricolor’ en octavos de final.

Colombia Vs Argentina Sub 20
Colombia Vs Argentina Sub 20
Foto: AFP

Posibles formaciones Colombia vs. Argentina Sub 20

  • Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.
  • Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni -
