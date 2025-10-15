Reinaldo Rueda revela qué le diría a Colombia para llegar a la final del Mundial Sub 20

El experimentado técnico Reinaldo Rueda habló en Blog Deportivo sobre lo que será el partido clave de la Selección Colombia Sub 20 vs. Argentina en la semifinal del Mundial de la categoría.

Con su habitual tono reflexivo, el exseleccionador nacional destacó la maduración del fútbol juvenil colombiano, el progreso en lo mental y la importancia de mantener la identidad y el respeto por la camiseta.

Rueda recordó el largo proceso que ha vivido el fútbol colombiano desde finales de los años noventa, cuando se implementó la norma del Sub 20. Según el entrenador, ese trabajo de base permitió que generaciones posteriores tuvieran mayor roce internacional y mentalidad competitiva.

“Ha sido mucha la inversión, lo que han hecho los clubes, la Difútbol y la Dimayor. En 1999 era muy difícil aceptar a estos jóvenes, pero desde el 2001 empezamos a ver los resultados”, explicó.



Colombia clasifica a la semifinal del Mundial Sub-20 tras vencer a España Foto: AFP

El técnico vallecaucano, quien dirigió a la selección Sub 20 en el pasado y a la absoluta en dos etapas distintas, aseguró que el presente del combinado juvenil es prometedor.

“Desde el Suramericano se proyectaba una gran generación. Lo que ha hecho el profesor César Torres ha sido fantástico. Es una selección bien equilibrada, con potencia física, maduración y conceptos claros”, afirmó.



¿Qué le diría a los jugadores de la Selección Colombia Sub 20?

Al ser consultado sobre el mensaje que daría al equipo antes de enfrentar a Argentina, Rueda apeló a la esencia del futbolista colombiano y, por supuesto, a respetar la camiseta tricolor.

“Les diría que mantengan el orden y que liberen todo eso que tienen dentro. Que prioricen la colectividad, que se respeten entre ellos y, sobre todo, que respeten la camiseta y la bandera”.

Rueda destacó además que el biotipo del jugador colombiano es una ventaja natural, pero advirtió que la clave sigue siendo el control mental en los momentos decisivos.

“Tenemos exuberancia física y talento, pero lo importante es que no nos traicione la mente. En esos momentos donde se necesita equilibrio, ahí está la diferencia”, subrayó.

El entrenador resaltó también la calidad del rival, aunque confía en el potencial cafetero y en lo favorable que sería tomar la entaja en los primeros minutos para "tomar confiaza" y así los jóvenes puedan "mostrar todos su talento".

La semifinal entre Colombia y Argentina la podrá ver en el Canal Caracol con la transmisión de Gol Caracol, pero también en el canal de YouTube de Blu Radio desde las 6:00 de la tarde de este miércoles, 15 de octubre.