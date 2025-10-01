Se le acabó la hora a James Rodríguez: nuevo DT del León tomaría dura decisión

En el fútbol mexicano se mueve la pelota luego de que León confirmara la salida de su entrenador Eduardo Berizzo, quien comandó a los ‘esmeraldas’ durante un año y le permitió al colombiano James Rodríguez sumar minutos en la Liga MX. Ahora, como su reemplazo, llegará Ignacio ‘Nacho’ Ambriz.

Ante la nueva ficha en el banco de ‘La Fiera’, la prensa mexicana ha dejado entrever movimientos que no le sentarían nada bien al ‘10’ colombiano. Según versiones en ese país, existen rumores que indican que James dejaría de vestir los colores esmeralda.

Se había hablado de un acuerdo entre la directiva de León y el jugador para mantener la relación, sin embargo, la llegada de Nacho Ambriz habría cambiado todo el panorama. De acuerdo con lo revelado por el diario Récord de México, el nuevo técnico habría solicitado que no se le extendiera más el contrato al mediocampista colombiano.



Futuro de James Rodríguez en la Liga MX

De acuerdo con lo reportado en Mañanas Blu, la prensa mexicana ya empieza a ver el final de la era James Rodríguez en el fútbol azteca. Todo apunta a que el volante ya tendría definido su destino en caso de dejar al León.

Las primeras versiones lo sitúan en la MLS, una liga que cuenta con figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets y Olivier Giroud. Según lo revelado, este sería el camino más cercano para el colombiano, aunque aún no se ha dado a conocer cuál sería el equipo que defendería en Estados Unidos.



James Rodríguez tiene una cábala con la Selección Colombia Foto: AFP

La expectativa es alta y en México el debate sigue abierto. Mientras unos creen que James no logró consolidarse en la Liga MX, otros consideran que su salida representaría un golpe mediático para León, que lo fichó como una de sus grandes apuestas internacionales.



Prensa mexicana dividida sobre James Rodríguez

Por ahora la situación está caliente. Una parte de la prensa azteca le exige a Nacho Ambriz que envíe al colombiano al banquillo, al considerar que no tiene el nivel para vestir los colores de León. En contraste, otros opinan que no se debe descartar a James, pues su trayectoria y lo que ha mostrado a lo largo de su carrera podrían ser un aporte importante en la nueva etapa del club bajo la dirección de Ambriz.

Mientras tanto, James Rodríguez y el nuevo estratega ya habrían sostenido una primera conversación. El volante se concentra en volver a vestir los colores de la Selección Colombia el próximo 11 de octubre frente a México y el 14 del mismo mes contra Canadá, compromisos de preparación rumbo al Mundial de 2026. Para James, este torneo podría representar la última oportunidad de disputar una Copa del Mundo con la camiseta tricolor.