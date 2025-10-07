Este detalle permitiría que Reinaldo Rueda regrese a Atlético Nacional

Luego de semanas de silencio, al fin se conocieron nuevos detalles en torno al nuevo técnico de Atlético Nacional tras la salida de Gandolfi del mando del equipo. Han pasado varios nombres, pero, hasta ahora, ninguno ha llegado a algún acuerdo con el equipo y, ahora, uno nuevo ilusionó a los hinchas con la posibilidad de su regreso.

Reinaldo Rueda, quien fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2016, sería el nombre que gusta en la institución, sin embargo, su fichaje estaría muy lejos de darse por varias circunstancias:



No se encuentra libre, actualmente comanda a la selección de Honduras.

El club avanza en tener un técnico pronto pensando en clasificar a Copa Libertadores 2026.

La cifra económica no ha sido ni mencionada entre las partes.

Pero si su nombre apareció en carpeta, ¿qué tendría que pasar para que 'Triple R' regrese al cuadro verdolaga?

Reinaldo Rueda, leyenda de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Esto detalle podría traer de regreso a Reinaldo Rueda a Atlético Nacional

El vallecaucano en este momento tiene contrato vigente con la selección de Honduras, la cual busca llevar a la próxima Copa del Mundo y solo necesita de 6 puntos para ilusionarse con esa posibilidad. Lo único que permitirá que regrese al cuadro verdolaga será que él no logre su objetivo en Centroamérica.

Honduras comparte grupo con Costa Rica, Haití y Nicaragua en el camino al Mundial 2026, Rueda deberá dejar a su equipo en primera posición para obtener el pase directo al Mundial y solo restan de cuatro partidos para saberlo, pues la última fecha se disputará el 18 de noviembre cuando visite a los ticos.



Si no logra llevar a Honduras al Mundial, la puerta de su regreso al fútbol profesional colombiano crecerá.



¿Por qué Rueda es leyenda de Atlético Nacional?

Estuvo dos años en el club (2015-2017) y fue suficiente para ponerse el nombre de leyenda en la institución. No solo llevó al club a un siguiente nivel, sino que impuso su idea en todo el continente para llevar al cuadro verdolaga a conquistar la Copa Libertadores; alcanzar la final de Copa Sudamericana y ocupar el tercer puesto del Mundial de Club.

En esta etapa, obtuvo un rendimiento superior al 65 % en un saldo de 146 partidos dirigidos con 84 victorias, 40 empates y 22 derrotas.