Elección del nuevo técnico de Atlético Nacional sería pronto y este sería el elegido

Luego de varios días sin noticias en torno al nuevo técnico de Atlético Nacional y la incertidumbre si dejarían a Diego Arias en el cargo hasta final de año, finalmente, se conoció que el cuadro paisa estaría cerca de cerrar un perfil para que asuma el trabajo de en la dirección técnica del plantel.

El perfil de este entrenador no solo cumpliría con los objetivos que hay en el plantel, sino que, incluso, ya ha sido campeón de la Copa Sudamericana con experiencia además en la primera división de España.

Este sería el nuevo técnico de Atlético Nacional

El elegido por el cuadro verdolaga sería el Miguel Ángel Ramírez, según reveló el periodista Mariano Olsen. El español con pasado en Independiente del Valle (Ecuador), Internacional (Brasil), Real Zaragoza (España) y Real Sporting (España), quien estaría cerca tras acordar el proyecto deportivo y solo tener pendiente pactar cifras económicas con la directiva antioqueña.

Un entrenador joven, de apenas 40 años, con amplía experiencia internacional. Resaltado por medios internacional por su excelente manejo de equipo y su estilo táctico de 4-3-3 en donde sus equipos son dinámicos, ataquen y defienden de acuerdo con la presión del rival y el objetivo del partido.



Los números de Miguel Ángel Ramírez que seducen en Atlético Nacional

Su primera experiencia fue en Independiente del Valle en 2019 en donde fue campeón de la Copa Sudamericana en su primera temporada. Luego pasó a Internacional en donde solo estuvo unos meses hasta que fue a la MLS.

En España, no tuvo su mejor etapa pese a contar con tres temporadas en su país, pues cabe recordar que Ramírez es oriundo de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha especializado con todas las licencias UEFA a nivel mundial, contando con una visión clara del fútbol moderno.

De confirmarse, sería un entrenador cercano al perfil e lo que Efraín Juárez en donde su visión es fresca y moderna.