¿Y qué pasó con el nuevo técnico de Atlético Nacional? Esto se sabe del club

Han pasado varias semanas desde que Atlético Nacional confirmó la salida del técnico argentino Javier Gandolfi por los malos resultados locales. Pero hasta ahora, se desconoce quién será su reemplazo mientras el equipo ha sido liderado por Diego Arias con algunos resultados positivos desde entonces.

Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

¿Llegará o no nuevo técnico a Atlético Nacional?

Tras la salida del técnico Guillermo Gandolfi, Atlético Nacional apostó por el antioqueño Diego Arias para dirigir al equipo en el segundo semestre del 2025. Su llegada ha generado un aire renovador en la institución, y en apenas sus primeros compromisos ya ha dejado huella, no solo en los resultados, sino también en la ilusión de la hinchada.

Arias rompió dos rachas que durante años parecían imposibles de revertir. La primera llegó en Santa Marta, donde Nacional volvió a derrotar al Unión Magdalena después de 20 años sin lograrlo. Ese triunfo se convirtió en el punto de partida de un momento especial. El 27 de septiembre, en el Atanasio Girardot, llegó otro hito: una victoria frente a Millonarios, algo que el equipo verde no conseguía desde hacía 8 años.

Por eso, se ha apuntado a la posibilidad de que Arias quede al mando del plantel hasta final de año, en especial porque los futbolistas han expresado sentirse cómodos con su trabajo y con la armonía en torno al equipo y los objetivos trazados para este segundo semestre del 2025.



Diego Arias en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Qué técnicos han sonado para Atlético Nacional?

Desde Leonel Álvarez hasta pesos pesados del fútbol internacional han sonado como posibilidades para asumir el cargo del equipo verdolaga, por ejemplo, nombres como Pablo Guede, Vicente Sánchez, Pablo Machín y el ‘Cacique’ Medina, de los cuales solo se escuchó un nombre, pero nunca un avance oficial. Pero, según fuentes cercanas al club, la búsqueda continúa y no se ha tomado una decisión definitiva en esta posición de la institución.