Atlético Nacional venció 2-0 a Millonarios y lo hundió en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se quedó con el superclásico del fútbol colombiano al derrotar 2-0 a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Con este triunfo, el conjunto antioqueño se consolidó en el grupo de los ocho y rompió una racha de ocho años sin vencer al cuadro azul en su casa, mientras que los bogotanos quedaron en una situación crítica en la tabla.

El primer tiempo fue parejo. Los locales intentaron imponerse con la creatividad de Edwin Cardona y la insistencia de Alfredo Morelos, pero no lograron superar la resistencia de Álvaro Montero. Millonarios respondió con aproximaciones de Beckham David Castro y Daniel Hurtado, aunque el arquero David Ospina estuvo seguro bajo los tres palos. La falta de efectividad mantuvo el 0-0 hasta el descanso.

La historia cambió en la segunda mitad. Nacional salió con mayor intensidad y encontró la apertura en una jugada de pelota quieta: al minuto 53, William Tesillo aprovechó una acción preparada para marcar el 1-0. Millonarios intentó reaccionar con una llegada de Leonardo Castro, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

El golpe definitivo llegó al 61’, cuando el árbitro sancionó un penal sobre Morelos que Jorman Campuzano convirtió en el 2-0. El tanto desató la euforia de la hinchada verdolaga y dejó sin respuesta al equipo visitante, que no pudo reponerse anímicamente.



Con este resultado, Nacional alcanzó los 23 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la Liga BetPlay, quedando cerca de los líderes y fortaleciendo sus aspiraciones de clasificación. Millonarios, por su parte, quedó en el puesto 13 con 14 unidades, a cuatro puntos del octavo lugar —ocupado por Llaneros— y con el riesgo de quedar a siete cuando se complete la fecha 13, comprometiendo seriamente su lucha por entrar a los cuadrangulares.