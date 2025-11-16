Hombre condenado por homicidio en Manizales lanzó dura amenaza contra familiares en plena audiencia

Una audiencia virtual terminó en tensión e indignación luego de que Yomar Eduardo Correa Medina, alias ‘Marra’, amenazara de muerte a la familia de su víctima. El episodio se registró tras la ratificación de su condena a 46 años, 4 meses y un día de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas, dictada por el Tribunal Superior de Manizales.

La sentencia está relacionada con su participación como coautor en el homicidio de Mateo Espinosa Gutiérrez, alias ‘Nacho’, de 24 años, ocurrido el 19 de febrero de 2020 en el barrio Solidaridad. Según los informes judiciales, la víctima recibió disparos en la espalda, una pierna y la cabeza.

Testimonios y pruebas presentadas ante el tribunal indican que alias Marra habría realizado los dos primeros disparos, mientras que su cómplice, Mauricio Valencia Triana, alias ‘El Negro’, fue quien efectuó el tiro de gracia.

Escena del crimen Foto: AFP

El medio La Patria, que tuvo acceso a la audiencia, señaló que “las pruebas resultan razonables y coherentes, así no sean copiosas. Los testimonios de testigos señalaron a Yomar, además del hecho de que previamente hubo una confrontación con arma blanca. Marra llamó a Mateo a pelear; pasados cinco minutos, pararon y se dieron la mano, pero luego volvió armado y disparó contra Mateo”.



Según el ente acusador, “todo se habría originado por una riña con un vecino con el que tenía problemas desde tiempo atrás. Valencia Triana, en compañía de otro sujeto, supuestamente ultimó con un arma de fuego a Mateo Espinosa Gutiérrez, alias Nacho, quien recibió tres disparos”.

Durante la diligencia, Correa Medina lanzó graves declaraciones: “Yo a ese sapo hp no lo maté. Tengo antecedentes, he aceptado homicidios, pero cuando lo hago, yo mismo lo remato, no lo dejo para que otro lo haga. Voy a matar a sus hijos, sapos hp”.