En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Hombre condenado por homicidio en Manizales lanzó dura amenaza contra familiares en plena audiencia

Hombre condenado por homicidio en Manizales lanzó dura amenaza contra familiares en plena audiencia

La sentencia está relacionada con su participación como coautor en el homicidio de Mateo Espinosa Gutiérrez, alias ‘Nacho’, de 24 años. Según los informes judiciales, la víctima recibió disparos en la espalda, una pierna y la cabeza.

Hombre condenado por homicidio en Manizales lanzó dura amenaza contra familiares en plena audiencia
Hombre condenado por homicidio en Manizales lanzó dura amenaza contra familiares en plena audiencia
Foto: La Patria
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad