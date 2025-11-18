En vivo
Judicial  / Capturan en Manizales a hombre de 31 años que habría abusado de una menor de 14

Capturan en Manizales a hombre de 31 años que habría abusado de una menor de 14

Un familiar de la víctima alertó a uniformados del CAI de la sultana y les suministró un video que alcanzó a grabar la víctima y en el que se veía al presunto agresor.

