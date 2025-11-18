Capturan en Manizales a hombre de 31 años que habría abusado de una menor de 14

Como alias 'El Conde', de 31 años, identificaron las autoridades a un hombre señalado de acceder carnalmente a una niña de 14 años en una zona verde del barrio La Carola al norte de Manizales.

Según un informe de la Policía Metropolitana, un familiar de la víctima alertó a uniformados del CAI de la sultana y les suministró un video que alcanzó a grabar la víctima y en el que se veía al presunto agresor.

Minutos más tarde varios patrulleros lograron verlo caminando por el plan del barrio Villa Hermosa, un sector aledaño al lugar de los hechos, y este a penas vio la reacción de los policías intentó salir corriendo para escapar.

El hombre, en el momento de la captura, tenía las mismas prendas que describió el familiar de la niña abusada y las que se veían en el video.



Alias 'El Conde' quedó a disposición de las autoridades competentes para comparecer ante un juez de control de garantías y empezar a responder por el delito de acceso carnal violento.