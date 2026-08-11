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Federación de Cafeteros hará censo familia por familia tras daños por terremoto

La federación desplegará colaboradores para identificar daños en viviendas, fincas, infraestructura productiva, vías y otros activos de las comunidades cafeteras.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La Federación Nacional de Cafeteros activó un plan de atención para las familias productoras afectadas por el terremoto de 7.4 que sacudió al país, con un primer despliegue de sus equipos técnicos en las zonas rurales de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Chocó y Quindío. El anunció lo hizo el director general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, a través de su cuenta de X.

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“Nuestros extensionistas estarán en el territorio haciendo un levantamiento familia por familia para conocer la verdadera dimensión de las afectaciones en estos cinco departamentos”, afirmó Bahamón. El diagnóstico estará inicialmente concentrado en las viviendas rurales y en la infraestructura productiva de las fincas.

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La primera fase contempla identificar las casas que requieren reparación, reforzamiento, reconstrucción o reposición, además de daños en secaderos, sistemas de agua y otros equipos e infraestructura necesarios para mantener la producción cafetera. Según Bahamón, recuperar las viviendas es prioritario, pero también lo es garantizar que las familias puedan volver a trabajar y producir.

En una segunda etapa, la federación evaluará las afectaciones en infraestructura comunitaria, como acueductos rurales, escuelas y otros activos sociales, además de revisar el estado de las vías terciarias, puentes y demás conexiones necesarias para el acceso de las comunidades.

“Con este levantamiento podremos sentarnos con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y entregar información precisa para definir cómo acometer la reconstrucción”, afirmó.

La federación también anunció que buscará reactivar mecanismos de cooperación internacional para canalizar recursos hacia las comunidades afectadas. Bahamón destacó la experiencia de la institucionalidad cafetera en emergencias anteriores, como las tragedias de Armero, Popayán y Armenia, y señaló que esa capacidad puede ponerse nuevamente al servicio de la reconstrucción rural.

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Mientras avanzan estas acciones, el dirigente cafetero recordó que las primeras 72 horas siguen concentradas en la atención inmediata de la emergencia.

"La prioridad absoluta es salvar vidas, encontrar a quienes necesitan ayuda y atender la emergencia”, concluyó el dirigente gremial.

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