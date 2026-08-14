Jornada médica llevará atención especializada y más de seis toneladas de ayudas a Providencia

Más de seis toneladas de ayudas humanitarias, equipos médicos y personal especializado fueron trasladados a Providencia por la Armada y la Fuerza Aeroespacial para una jornada de atención que se realizará este sábado 15 y domingo 16 de agosto en la Institución Educativa Junín. La actividad estará abierta entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde durante ambos días.

Los habitantes de Providencia y Santa Catalina podrán acceder gratuitamente a servicios de medicina general y familiar, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, ortopedia y traumatología, además de odontología, optometría, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, radiología y cirugía maxilofacial.

La jornada también contempla la realización de exámenes clínicos de mama, citologías y otras atenciones relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el cuidado de la salud. La concentración de estos servicios permitirá a los habitantes acceder, en un mismo lugar, a diferentes especialidades médicas.

En paralelo, serán entregadas más de seis toneladas de ayudas que incluyen sillas de ruedas, gafas formuladas, leche en polvo, alimentos, cunas, pañales y otros elementos de primera necesidad. Parte de estos recursos está destinada especialmente a niños, adultos mayores y personas que requieren elementos de apoyo para su vida cotidiana.



Para hacer posible el desplazamiento de todo este material hasta la isla, la Armada, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, adelantó durante varios meses la planeación y coordinación logística de la jornada. La institución articuló el traslado de los profesionales, equipos especializados y ayudas, además de coordinar capacidades con otras entidades para garantizar el desarrollo de la actividad.

En este proceso también participa la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se suma a las capacidades logísticas necesarias para movilizar personal y recursos. La operación reúne, además, a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, la Defensoría del Pueblo, empresas privadas, fundaciones, universidades, medios de comunicación y otros aliados.

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La preparación previa fue necesaria para organizar el movimiento de más de seis toneladas de elementos y garantizar que los equipos médicos y profesionales estuvieran disponibles durante las dos jornadas. La Institución Educativa Junín será el punto donde se concentrarán la atención y la entrega de las ayudas.