Líderes del centro critican a Petro y Cepeda por cuestionar las elecciones

27 líderes del centro político, entre los que se encuentran los exministros Alejandro Gaviria, Cecilia López y Juan Camilo Restrepo, así como Juan Daniel Oviedo, publicaron un manifiesto del centro político en el que se refieren a las elecciones presidenciales y a las posturas que han asumido el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. En un primer punto del manifiesto aseguran que las elecciones del 21 de junio fueron ejemplares; por eso, no están de acuerdo con las posiciones asumidas por Petro y Cepeda.

“En los últimos días, uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática, colocando al país al borde de una grave crisis institucional”, se lee en la carta.

En el segundo punto se refieren a la “desobediencia civil”, asegurando que es un concepto que se basa en una actuación pública, concertada y pacífica, que busca producir un cambio político y social. Sin embargo, aclaran que, en este caso, Petro y Cepeda le dan otro sentido.

“El uso de esta figura por parte de Cepeda y Petro se sitúa en las antípodas de esas posturas, pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario, a pesar de su triunfo electoral, mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense”, dice el documento.



Esta situación, advierten los líderes del centro, podría generar afectaciones al orden público.

“Las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a severos trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos no los convierte en legales”, se lee en el manifiesto.

Por último, aseguran que, según la Constitución, la doble nacionalidad no es incompatible con la Presidencia, pero le hacen un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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“La doble nacionalidad colombo-estadounidense que ostenta Abelardo de la Espriella sí puede situarlo en un complejo conflicto de interés. A pesar de los muchos valores y políticas comunes, tanto Colombia como Estados Unidos deben velar por los suyos. Trump lo ha dicho con claridad: ‘America First’. En bien de nuestro país, sería bienvenido que de la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense”, agregan desde el centro político.