¿El balón tocó el cable y favoreció a Inglaterra? FIFA respondió tras la polémica ante Noruega

El partido entre Inglaterra y Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, estuvo marcado por una jugada que desató el debate. Antes del gol del empate inglés, convertido por Jude Bellingham, surgieron dudas sobre un posible contacto del balón con el cable de una cámara aérea instalada en el estadio.

La acción ocurrió en el tiempo de reposición del primer tiempo. Tras el saque del portero noruego, el balón continuó su trayectoria hacia la mitad del terreno de juego dando la impresión de haber impactado en su trayectoria antes de caer en los pies de Elliot Anderson que controló la pelota antes de asistir en la jugada que terminó con la anotación de Bellingham.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Los jugadores noruegos reclamaron de inmediato al considerar que el balón había golpeado el cable, señalando el punto donde estaba instalado el cable en la mitad del campo. Sin embargo, el cuerpo arbitral dejó seguir la acción y el tanto fue validado. Tampoco hubo intervención del VAR.

¿Qué dijo la FIFA sobre la jugada del gol de Inglaterra?

Horas después de la polémica y del escándalo por esa acción, la FIFA publicó una explicación a través de su cuenta oficial en X. Según el organismo rector del fútbol mundial, el sistema Connected Ball no detectó evidencia de un contacto entre el balón y el cable antes de la anotación inglesa.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", señaló la FIFA con un video que acompaña la explicación.

En la jugada del primer gol de Inglaterra, la pelota pegó en el cable de la cámara aérea. Después del contacto, Elliot Anderson bajó el balón y vino la secuencia que terminó en la espectacular anotación de Jude Bellingham. Los noruegos se dieron cuenta y no dudaron en reclamar,… pic.twitter.com/McJrTWyqZg — Invictos (@InvictosSomos) July 11, 2026

¿Por qué se generó la controversia en Inglaterra vs. Noruega?

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Las imágenes de la transmisión llevaron a varios aficionados a considerar que el balón pudo haber rozado el cable de la cámara aérea, además por los evidentes reclamos en campo motivó de los jugadores.

No obstante, de acuerdo con la explicación entregada por la FIFA, la tecnología incorporada en el balón no registró ninguna alteración que demostrara ese contacto.