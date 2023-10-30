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Jude Bellingham
El centrocampista inglés #5 del Real Madrid, Jude Bellingham, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelona el 28 de octubre de 2023.
Foto: AFP.
Blu Radio  / Jude Bellingham

Jude Bellingham

Captura de pantalla de la jugada del gol.
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