Polémica expulsión de Bellingham en Osasuna vs. Real Madrid: "No me jod**"

El internacional inglés Jude Bellingham sufrió ante Osasuna, en el minuto 39 del partido, su segunda expulsión en el fútbol español, tras la roja que recibió con el partido acabado en Mestalla el 2 de marzo de 2024, ambas por protestar y después de un intercambio de palabras en El Sadar con Munuera Montero.

El Real Madrid disputará toda la segunda parte más los seis minutos finales del primer acto en inferioridad numérica, en un partido de LaLiga en Pamplona en medio de la eliminatoria europea frente al Manchester City.

Bellingham, que había pedido al colegiado Munuera Montero un penalti, acabó teniendo una conversación en la que el árbitro le decía en inglés que se callara, lo que dio paso a una frase del futbolista del Real Madrid que le costó la cartulina roja directa.

Jude Bellingham le dice “Te estoy hablando con respeto FUCK OFF (NO ME JODAS)”



Y Munuera Montero que “SABE INGLÉS” piensa que le dice FUCK YOU…



Y Munuera Montero que "SABE INGLÉS" piensa que le dice FUCK YOU…

La expulsión de Bellingham es la tercera que sufre el Real Madrid en 24 jornadas de LaLiga EA Sports, todas lejos del estadio Santiago Bernabéu, tras la de Ferland Mendy en Mallorca en la primera jornada y la de Vinícius Junior en Mestalla en la decimosegunda.

Es la segunda expulsión de Bellingham en 76 partidos con el Real Madrid. La primera se produjo en Mestalla la pasada temporada, después de que el colegiado Gil Manzano pitase el final en una acción en la que el centrocampista inglés remataba a gol un centro de Brahim Díaz. Sus protestas, una vez finalizado con polémica el encuentro, le costaron la roja y dos partidos de sanción. El árbitro apuntó en el acta que se dirigió a él "en actitud agresiva y a gritos".

Después, el centrocampista inglés aseguró que Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como joder".

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el video que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró en la zona mixta de El Sadar tras el empate del Real Madrid.

"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.