Sinuano Día, resultado jueves 25 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, respaldado por una trayectoria que ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene la expectativa en cada jornada.

Su regularidad y la emoción que despierta cada tarde hacen que miles de personas, en distintas regiones del país, consulten a diario sus resultados. Esto lo ha convertido en una referencia obligada para los aficionados al chance y en un sorteo clave dentro de la oferta nacional.

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves, 25 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su horario y la transparencia del procedimiento lo han consolidado como un clásico de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo cuenta con varias modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de jugadores, desde quienes inician en el chance hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad de alternativas hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica y atractiva para los seguidores del Sinuano Día.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos y reforzando el carácter popular de este sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El cobro de premios se efectúa en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más seguidos y reconocidos del país.