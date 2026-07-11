"Gritamos por ayuda": desgarrador relato tras el naufragio de 36 turistas en Vietnam

Un viaje recreativo en la isla de Phu Quoc, al sur de Vietnam, terminó en una emergencia este sábado 11 de julio de 2026. Una lancha rápida con 32 turistas extranjeros y cuatro tripulantes volcó a poca distancia de la costa, provocando el deceso de al menos 15 personas.

El siniestro ocurrió cerca de las 13:00 hora local, mientras la embarcación regresaba de la pequeña isla Hon May Rut Ngoai. Este destino es sumamente popular entre los viajeros por sus arrecifes de coral y aguas cristalinas ideales para realizar actividades de buceo.

Según testimonios de sobrevivientes, el bote se encontraba a unos 400 metros de la orilla cuando ocurrió el incidente de forma repentina. La lancha sufrió una aparente falla mecánica que impidió su correcta navegación justo antes de darse vuelta en el mar.

Ashish Kumar, uno de los sobrevivientes, relató que el bote ni siquiera había recorrido medio kilómetro cuando simplemente se volcó. "Gritamos pidiendo ayuda, pero ya era tarde", afirmó al describir la angustia de los pasajeros atrapados en el interior de la nave.



Al notar la emergencia, embarcaciones civiles que se encontraban en las proximidades y la Guardia Fronteriza vietnamita acudieron rápidamente. A pesar de los esfuerzos, 15 personas fallecieron al no poder salir de la lancha rápida que se hundía velozmente.

Los equipos de salvamento lograron rescatar con vida a 21 ocupantes del bote, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios locales. Fuentes médicas informaron que al menos dos de los sobrevivientes se encuentran actualmente en estado crítico de salud.

¿Qué causó el naufragio de la lancha turística en Vietnam?

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Las investigaciones preliminares señalan que una falla en los motores de la lancha fue el detonante inicial del naufragio en aguas vietnamitas. Este desperfecto técnico dejó a la embarcación a merced de las condiciones naturales en una zona de mar abierto.

El accidente coincidió con un repentino empeoramiento del clima, con fuertes ráfagas de viento y un oleaje inusual que golpeó la estructura. Estas condiciones meteorológicas adversas provocaron el vuelco total de la nave mientras intentaba llegar al puerto.

Imágenes de la televisión estatal mostraron el mar agitado durante el amplio operativo de rescate desplegado por las autoridades locales. Las ráfagas de viento dificultaron las maniobras de las motos acuáticas y botes privados que colaboraban en la zona.

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El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, ordenó una investigación exhaustiva para identificar las responsabilidades de este trágico evento. Asimismo, solicitó revisar los protocolos de seguridad marítima para todas las excursiones turísticas en la región.

🇻🇳🥀🇮🇳 Tragedia en Vietnam: hay al menos 15 turistas indios fallecidos tras el vuelco de su embarcación



📍 Según reportes locales, la embarcación transportaba a un total de 32 pasajeros y cuatro tripulantes cuando ocurrió el accidente a unos 400 metros de Hon May Rut Ngoai, un… pic.twitter.com/bXcTJrdXBf — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 11, 2026

¿Quiénes eran las víctimas del accidente en la isla de Phu Quoc?

Las autoridades de Vietnam confirmaron que todas las víctimas fatales, 13 hombres y dos mujeres, poseían nacionalidad india. Muchos de los pasajeros a bordo pertenecían a los estados de Telangana y Tamil Nadu, ubicados en el sur de la India.

Gran parte del grupo estaba integrado por empleados y socios comerciales de la empresa tecnológica Lava International. La firma india, dedicada a la fabricación de teléfonos inteligentes, participaba en un viaje corporativo organizado por la entidad.

Lava International emitió un comunicado confirmando que su prioridad actual es brindar apoyo total a los familiares de los afectados. El primer ministro de India, Narendra Modi, también expresó su pesar por la pérdida de vidas de sus conciudadanos.

Modi confirmó que la embajada y el consulado indio en Vietnam están brindando asistencia consular de emergencia a los sobrevivientes. Se establecieron centros de contacto para coordinar la atención médica y agilizar la repatriación de los fallecidos.

Los funcionarios vietnamitas indicaron que el operador turístico contaba con todas las licencias y permisos de navegación necesarios. Sin embargo, la justicia avanzará sobre eventuales responsabilidades mientras se analizan las pericias técnicas de la lancha.