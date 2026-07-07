"Una comida me dejó con 38 parásitos en el cerebro": mujer habla de sus vacaciones en la India

Lo que en un principio inició como un viaje de mochilera por la India terminó convirtiéndose en una experiencia que le marcó la vida a Lore Denman, una británica que hoy, con 42 años, contó cómo una infección que adquirió hace años derivó en un diagnóstico de neurocisticercosis, una enfermedad ocasionada por la presencia de larvas de cerdo que le dejó 38 parásitos en el cerebro.

Su historia llamó la atención porque, además de las complicaciones físicas que sufrió, enfrentó convulsiones, problemas neurológicos, psicosis y una larga recuperación que se extendió por más de una década. Actualmente busca generar conciencia sobre una enfermedad poco frecuente, pero prevenible.

¿Cómo descubrió que tenía 38 parásitos en el cerebro?

El viaje ocurrió en 2007, cuando Lowri recorrió la India durante tres meses junto a varios amigos. Aunque decidió evitar el consumo de carne para reducir el riesgo de intoxicaciones, los médicos consideran que pudo ingerir accidentalmente alimentos contaminados con huevos microscópicos de Taenia solium.



Tres años después ocurrió el primer episodio que encendió las alarmas. Al ir al baño durante una cacería descubrió una tenia de cerca de un metro de largo. "Tenía un aspecto absolutamente repugnante, como cinta adhesiva con pequeñas estrías", recordó.

Los análisis iniciales no mostraron anomalías y continuó con su vida. Sin embargo, tiempo después comenzaron fuertes dolores de cabeza y posteriormente sufrió una convulsión.

Tras practicarle una tomografía y una resonancia magnética, recibió un diagnóstico inesperado. "El médico me sentó y me dijo: 'Bien, revisamos las imágenes y encontramos 38 parásitos en tu cerebro'", contó.

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Los especialistas confirmaron que padecía neurocisticercosis, la forma más grave de la cisticercosis, una infección que afecta el sistema nervioso central.

Lowri ingresada en el hospital por la Tenia Crowdfunder

¿Qué es la neurocisticercosis y cómo se transmite?

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La neurocisticercosis aparece luego de que las larvas de la Taenia solium formen quistes en el cerebro o en la médula espinal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad afecta a millones de personas en el mundo y constituye una de las principales causas prevenibles de epilepsia en regiones donde la infección llega a ser frecuente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalaron que una persona puede adquirir la infección al ingerir huevos microscópicos del parásito presentes en alimentos o agua contaminados por una deficiente higiene. Aunque consumir carne de cerdo cruda o mal cocida puede transmitir la tenia intestinal, la neurocisticercosis se desarrolla cuando los huevos ingresan al organismo y las larvas migran hacia distintos órganos, incluido el cerebro.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Dolores de cabeza persistentes.

Convulsiones.

Alteraciones neurológicas.

Cambios en el comportamiento.

Problemas de salud mental.

La recuperación le costó: más de una década sufriendo día a día

Luego del diagnóstico, Lowri recibió tratamiento con antiparasitarios y esteroides. Aunque inicialmente mostró mejoría, años más tarde volvió a presentar inflamaciones cerebrales, las cuales desencadenaron nuevos problemas.

"Perdí el contacto con la realidad. Terminé teniendo psicosis severa, paranoia, alucinaciones y delirios", relató al recordar uno de los momentos más difíciles de su recuperación.

Incluso permaneció internada varias semanas en un hospital neuropsiquiátrico. Por fortuna, con el paso del tiempo los parásitos se calcificaron y, desde 2017, dejó de sufrir convulsiones. Sin embargo, deberá seguir medicándose contra la epilepsia.