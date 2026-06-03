Al menos 21 muertos y más de 40 heridos deja tragedia en lujoso hotel de Nueva Delhi

Encuentran a 21 personas sin vida este miércoles en un hotel en un hecho cuyo origen aún se desconoce, informó la policía.

Las víctimas fallecieron a causa de un incendio registrado en un hotel de Nueva Delhi, la capital de India. Más de 40 personas resultaron heridas y permanecen hospitalizadas, según un comunicado policial, que añadió que el fuego ya fue controlado.

This morning (June 3, 2026), a massive fire broke out in the Malviya Nagar area of Delhi.

At around 8:50 a.m., a massive fire broke out at the Flourish Stay bed-and-breakfast hotel, which housed the Lemon Green Restaurant in its basement and ground floor, in the narrow lanes of… pic.twitter.com/FhHtVmtFxU — T_CAS videos (@tecas2000) June 3, 2026

#MalviyaNagar A deadly fire at Delhi's Flourish Stay Hotel has claimed at least 21 lives. Authorities say 18 of the victims were foreign nationals.



Videos from the scene show people trapped on upper floors jumping from the building to escape the flames.pic.twitter.com/pFUIoqMdF4… — Survey Sarva (@Survey_Sarva) June 3, 2026

"Las operaciones de rescate y búsqueda siguen en curso, y todos los servicios involucrados permanecen desplegados en el lugar para prestar asistencia a las víctimas", prosiguió el boletín.



La policía no dio detalles sobre las causas del siniestro que destruyó el hotel Flourish Stay, un alojamiento económico ubicado en la zona sur de la ciudad, una megaciudad de 30 millones de habitantes.

Varios de los fallecidos son ciudadanos de países africanos que habían viajado a India para recibir tratamiento médico, informaron medios locales.

"Mi más sentido pésame a quienes han perdido a un ser querido", reaccionó el primer ministro Narendra Modi en la red social X.

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Los incendios son frecuentes en India debido a la precariedad de las infraestructuras y a que las normas de seguridad y evacuación no siempre se aplican.

En marzo, llamas desencadenadas por un cortocircuito causaron la muerte de al menos diez pacientes en un hospital de la ciudad de Cuttack, en el este del país.