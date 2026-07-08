Video: aterrador deslizamiento de tierra en India deja cinco muertos y varios desaparecidos

Las lluvias intensas pueden desencadenar desastres naturales peligrosos como inundaciones o deslizamientos de tierra, pues en cuestión de segundos, toneladas de tierra, rocas y lodo pueden sepultar viviendas, carreteras y personas, especialmente en zonas montañosas o donde el suelo ya se encuentra saturado por el agua.

De acuerdo con entidades de protección en riesgo de desastres, estos eventos suelen ocurrir sin previo aviso y dejan a su paso graves afectaciones humanas y materiales.

Precisamente, una tragedia de este tipo ocurrió en India, donde un deslizamiento de tierra causó la muerte de varias personas y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de rescate.

Al menos cinco muertos tras deslizamiento de tierra en India

El hecho ocurrió cerca de Meppady, en el distrito de Wayanad, estado de Kerala, donde se adelantaban las obras de construcción de un túnel. De acuerdo con los primeros reportes, al momento del deslizamiento había varios trabajadores en la zona.

Según informaron medios locales, cinco personas perdieron la vida, mientras que seis fueron rescatadas con vida. Sin embargo, las labores de búsqueda continuaban, ya que existía la posibilidad de que más personas permanecieran atrapadas bajo los escombros.

Personas huyen de un deslizamiento de tierra en la India. Foto: captura de video en X.

En los videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud del deslizamiento, que cubrió por completo parte del área donde se desarrollaban los trabajos y dejó un panorama de destrucción.

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Como respuesta a la emergencia, las autoridades instalaron refugios temporales para atender a las personas que quedaron aisladas a ambos lados de un puente afectado.

Además, implementaron medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes de la zona y evacuaron de manera preventiva a los habitantes que residían en sectores considerados vulnerables.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar con maquinaria especializada y personal de rescate, mientras intentaban localizar a posibles sobrevivientes y evaluaban la magnitud total de la tragedia.

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Este fue el momento exactó del deslizamiento de tierra que dejó a cinco personas muertas:

🇮🇳 Varios muertos en un aterrador deslizamiento de tierra en la India



Hasta ahora, un total de cinco personas perdieron la vida, seis fueron rescatadas. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda ante la posibilidad de que haya más personas atrapadas, reportaron medios.… pic.twitter.com/k60ZAST4i7 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 7, 2026

Recomendaciones ante un deslizamiento de tierra

Aquellos que viven en una zona propensa a este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:

