En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gabinete de De La Espriella
Guerra EEUU - Irán
#MundialEnBlu
Resultado de la loterías hoy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: aterrador deslizamiento de tierra en India deja cinco muertos y varios desaparecidos

Video: aterrador deslizamiento de tierra en India deja cinco muertos y varios desaparecidos

En redes sociales se observa la magnitud del deslizamiento que cubrió por completo parte del área donde se desarrollaban obras de construcción de un túnel.

deslizamiento de tierra en la India deja varios muertos.jpg
Deslizamiento de tierra en la India deja varios muertos.
Foto: Captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Las lluvias intensas pueden desencadenar desastres naturales peligrosos como inundaciones o deslizamientos de tierra, pues en cuestión de segundos, toneladas de tierra, rocas y lodo pueden sepultar viviendas, carreteras y personas, especialmente en zonas montañosas o donde el suelo ya se encuentra saturado por el agua.

Lea también:

Hombre murió durante festejos en pleno Mundial
Mundo

Tragedia en pleno Mundial: hombre murió durante festejos y video es clave

De acuerdo con entidades de protección en riesgo de desastres, estos eventos suelen ocurrir sin previo aviso y dejan a su paso graves afectaciones humanas y materiales.

Precisamente, una tragedia de este tipo ocurrió en India, donde un deslizamiento de tierra causó la muerte de varias personas y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de rescate.

Al menos cinco muertos tras deslizamiento de tierra en India

El hecho ocurrió cerca de Meppady, en el distrito de Wayanad, estado de Kerala, donde se adelantaban las obras de construcción de un túnel. De acuerdo con los primeros reportes, al momento del deslizamiento había varios trabajadores en la zona.

Según informaron medios locales, cinco personas perdieron la vida, mientras que seis fueron rescatadas con vida. Sin embargo, las labores de búsqueda continuaban, ya que existía la posibilidad de que más personas permanecieran atrapadas bajo los escombros.

deslizamiento de tierra en la India deja varios muertos.
Personas huyen de un deslizamiento de tierra en la India.
Foto: captura de video en X.

En los videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud del deslizamiento, que cubrió por completo parte del área donde se desarrollaban los trabajos y dejó un panorama de destrucción.

Publicidad

Como respuesta a la emergencia, las autoridades instalaron refugios temporales para atender a las personas que quedaron aisladas a ambos lados de un puente afectado.

Además, implementaron medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes de la zona y evacuaron de manera preventiva a los habitantes que residían en sectores considerados vulnerables.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar con maquinaria especializada y personal de rescate, mientras intentaban localizar a posibles sobrevivientes y evaluaban la magnitud total de la tragedia.

Publicidad

Este fue el momento exactó del deslizamiento de tierra que dejó a cinco personas muertas:

Recomendaciones ante un deslizamiento de tierra

Aquellos que viven en una zona propensa a este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:

  • Evitar permanecer cerca de laderas o taludes durante lluvias intensas o prolongadas.
  • Estar atentos a señales de alerta, como grietas en el suelo, inclinación de árboles, postes o muros, y ruidos inusuales provenientes de la montaña.
  • Seguir las instrucciones de las autoridades y evacuar de inmediato si se emite una orden.
  • No cruzar carreteras o caminos donde haya caída de tierra, lodo o rocas.
  • Mantener listo un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.
  • En caso de quedar atrapados tras un deslizamiento, procurar conservar la calma, proteger la cabeza y, si es posible, comunicar su ubicación a los organismos de socorro.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

India

Viral

Deslizamiento

Publicidad

Publicidad

Publicidad