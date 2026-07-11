Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos de suerte y azar con mayor acogida en Colombia. Su modalidad, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los chances tradicionales y mantiene el interés de miles de jugadores que consultan cada noche los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 11 de julio de 2026

De acuerdo con el sorteo oficial realizado este sábado 11 de julio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

Los resultados oficiales estarán disponibles pocos minutos después de finalizar el sorteo y podrán consultarse a través de los canales autorizados.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez concluya el sorteo, los jugadores podrán verificar si su combinación resultó ganadora en los medios oficiales.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

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Para participar es necesario elegir una combinación integrada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos que pueden seleccionarse son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal publicados en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

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El Super Astro Luna ofrece diferentes alternativas para que cada participante personalice su jugada.Una de las modalidades más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos del zodiaco, aumentando así las probabilidades de acertar el signo ganador.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, brindando la posibilidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con valores de apuesta que se ajustan a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada jugador puede elegir el monto que desea invertir según su estrategia y preferencias.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de que finalice el sorteo, se recomienda comparar cuidadosamente el tiquete con los resultados oficiales publicados en los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si la combinación elegida fue la ganadora y facilita el proceso de reclamación del premio en caso de obtener un acierto.