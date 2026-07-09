Pierluigi Collina defiende el arbitraje de la FIFA tras polémica victoria de Argentina ante Egipto

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó públicamente la actuación del cuerpo arbitral en el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde la selección de Argentina se impuso por 3-2 ante su similar de Egipto. El directivo rechazó de forma categórica las acusaciones de parcialidad surgidas tras el compromiso, asegurando que los jueces operaron con total independencia y sin presiones externas del organismo rector del fútbol mundial.

Collina ofreció una explicación detallada sobre el uso del videoarbitraje (VAR) en las dos jugadas que generaron mayor controversia durante el partido celebrado en el Mundial 2026. El máximo responsable referil calificó las quejas de la delegación africana como "infundadas" y ratificó que las decisiones tomadas en el terreno de juego se basaron en los reglamentos vigentes.

La defensa de la FIFA ante los cuestionamientos en el Mundial 2026

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia", afirmó Collina en declaraciones al sitio oficial de la institución. Asimismo, el directivo complementó que los árbitros toman decisiones honestas y se esfuerzan al máximo en cada partido, al igual que los jugadores y entrenadores.



La intervención del jefe arbitral busca mitigar la ola de críticas derivada del compromiso. El malestar en el entorno de Egipto fue evidente tras la eliminación, encabezado por el director técnico Hossam Hassan, quien manifestó públicamente su descontento por el desenlace del juego, una postura que generó repercusiones en redes sociales a través de su entorno familiar.

Gianni Infantino en la IFAB/AFP KARIM JAAFAR / AFP

Argumentación técnica sobre las jugadas clave del VAR

El gol anulado a la selección de Egipto

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El exárbitro italiano analizó de manera específica la acción donde se anuló una anotación al conjunto egipcio debido a una infracción previa de Marwian Attia sobre el defensor argentino Lisandro Martínez. Collina se ciñó al manual de aplicación del protocolo tecnológico para justificar la resolución.

“Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir“, argumentó el instructor de la FIFA. Además, aclaró que las reglas no estipulan un límite definido en cuanto a la distancia respecto a la portería ni al tiempo transcurrido entre el incidente inicial y la consecución del gol.

La acción entre Julián Álvarez y Mohamed Salah

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El directivo también abordó otra de las jugadas criticadas por el equipo africano: un presunto penal del delantero argentino Julián Álvarez sobre el capitán egipcio Mohamed Salah en la acción previa al tercer gol de la Albiceleste.

“Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta", explicó Collina, quien concluyó señalando que tanto el árbitro principal como los encargados del VAR consideraron que la jugada constituyó un contacto normal del juego.

Reacciones contrapuestas entre los protagonistas

Por parte de la selección de Argentina, la plantilla ha optado por mantener una postura de prudencia frente a las declaraciones externas. El mediocampista Guido Rodríguez se refirió a las constantes afirmaciones sobre supuestos favores arbitrales hacia el equipo sudamericano. "Suerte tantos años es difícil tener", manifestó el futbolista en declaraciones recogidas por el medio TyC Sports.

En contraste, los futbolistas de Egipto expresaron duras críticas por el arbitraje tras dejar ir una ventaja inicial de dos goles. El jugador Ziko calificó el arbitraje de la FIFA en este encuentro como una "injusticia clara y evidente" que desperdició el esfuerzo de su país. "Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado", sentenció el futbolista, quien añadió que en el segundo tiempo ocurrieron situaciones extrañas y múltiples faltas en su contra.

Por su parte, la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, adoptó un tono más moderado al evaluar el cierre de su participación en el Mundial 2026. El delantero prefirió no emitir opiniones directas sobre los jueces, señalando que el resultado final correspondió al destino del partido. "Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó", concluyó el capitán egipcio.