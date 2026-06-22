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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Infantino a Messi: "Gracias por contagiar tanta alegría"

Infantino a Messi: "Gracias por contagiar tanta alegría"

De igual forma, la cantante Shakira, que presenció el encuentro en un palco con sus hijos, dijo estar orgullosa del capitán argentino.

Lionel Messi
Lionel Messi //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a Leo Messi por convertirse en el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, con los dos goles que metió ante Austria, en el partido disputado en el AT&T de Arlington.

"El increíble @leomessi tiene ahora el récord en solitario con 18 goles. Felicitaciones y gracias por contagiar tanta alegría e inspirar a la gente de todo el mundo con tanta constancia y excelencia", publicó en su cuenta de Instagram.

De igual forma, la cantante Shakira, que presenció el encuentro en un palco con sus hijos, dijo estar orgullosa del capitán argentino. "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", publicó en su perfil de la misma red social.

La cantante colombiana, que interpreta uno de los himnos del Mundial (DAI, DAI) actuará este martes en Dallas, dentro de la gira estadounidense del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
AFP

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