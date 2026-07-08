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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Hora y dónde ver Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Hora y dónde ver Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial

La selección francesa busca su tercera estrella mundial tras la derrota en 2022, nuevamente bajo el mando del liderazgo de Kylian Mbappé como lo hizo en 2018.

Francia vs. Marruecos
Francia vs. Marruecos //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Este 9 de julio arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA con el choque inédito entre Francia y Marruecos, que promete ser un gran partido gracias al nivel que han mostrado ambos equipos a lo largo de la competencia y la calidad de sus futbolistas.

El ganador de este duelo se enfrentará a España o Bélgica, que se encuentran en la otra llave. Pero, sin duda, el favoritismo está de lado de los 'galos' que buscan su tercera final consecutiva en una Copa Mundial de la FIFA, además, por supuesto, de querer sumar su tercera estrella en toda la historia.

Francia vs. Marruecos
Francia vs. Marruecos //
Foto: AFP

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial?

Este choque por los cuartos de final de la Copa del Mundo se encuentra programado para este jueves, 9 de julio, a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Estos son los horarios en más países por este duelo:

  • Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.
  • México (CDMX): 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (ET - Miami, Nueva York): 4:00 p. m.
  • Estados Unidos (CT - Chicago): 3:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT - Denver): 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT - Los Ángeles): 1:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 4:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia): 5:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.
  • Francia: 10:00 p. m.
  • Marruecos: 9:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis Francia vs. Marruecos?

Este compromiso de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA se podrá seguir EN VIVO, online y gratis de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través de la señal 89.9 FM y YouTube, tendrá la transmisión de este encuentro entre franceses y marroquís.

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