Cuándo arrancan los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en sus etapas definitivas con el inicio de los cuartos de final, instancia que reúne a las ocho mejores selecciones de la cita orbital que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta fase llegará después de la primera jornada sin actividad desde que comenzó la Copa del Mundo el pasado 11 de junio. El miércoles 8 de julio no habrá encuentros y la competencia se reanudará al día siguiente con el primero de los cuatro compromisos programados.

Los cuartos de final corresponden a la tercera ronda de eliminación directa dentro del nuevo formato implementado por la FIFA para esta edición del torneo, que por primera vez cuenta con la participación de 48 selecciones, luego de disputarse los dieciseisavos y los octavos de final.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

El primer compromiso de los cuartos de final enfrentará a Francia y Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Un día después, el viernes 10 de julio, España se medirá al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La jornada concluirá el sábado 11 de julio con dos partidos. Noruega jugará frente a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el último cupo a las semifinales se definirá entre Argentina o Egipto y Suiza o Colombia en el Arrowhead Stadium de Kansas.

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¿A qué hora son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026?

Los horarios programados para esta ronda son los siguientes:

Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio, 3:00 p. m.

jueves 9 de julio, España vs. Estados Unidos o Bélgica: viernes 10 de julio, 2:00 p. m.

viernes 10 de julio, Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio, 4:00 p. m.

sábado 11 de julio, Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia: sábado 11 de julio, 8:00 p. m.