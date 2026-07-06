En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elección De La Espriella
Terremoto en Venezuela
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Cuándo arrancan los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Cuándo arrancan los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Conozca cuándo empiezan los cuartos de final del Mundial 2026, los partidos programados, las fechas, horarios y las selecciones que siguen en competencia.

Inglaterra prepara todos los detalles para su duelo de octavos de final ante México en el Mundial 2026
Inglaterra prepara todos los detalles para su duelo de octavos de final ante México en el Mundial 2026
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El Mundial 2026 entra en sus etapas definitivas con el inicio de los cuartos de final, instancia que reúne a las ocho mejores selecciones de la cita orbital que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta fase llegará después de la primera jornada sin actividad desde que comenzó la Copa del Mundo el pasado 11 de junio. El miércoles 8 de julio no habrá encuentros y la competencia se reanudará al día siguiente con el primero de los cuatro compromisos programados.

Los cuartos de final corresponden a la tercera ronda de eliminación directa dentro del nuevo formato implementado por la FIFA para esta edición del torneo, que por primera vez cuenta con la participación de 48 selecciones, luego de disputarse los dieciseisavos y los octavos de final.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

El primer compromiso de los cuartos de final enfrentará a Francia y Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Un día después, el viernes 10 de julio, España se medirá al ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La jornada concluirá el sábado 11 de julio con dos partidos. Noruega jugará frente a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el último cupo a las semifinales se definirá entre Argentina o Egipto y Suiza o Colombia en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Publicidad

¿A qué hora son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026?

Los horarios programados para esta ronda son los siguientes:

  • Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio, 3:00 p. m.
  • España vs. Estados Unidos o Bélgica: viernes 10 de julio, 2:00 p. m.
  • Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio, 4:00 p. m.
  • Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia: sábado 11 de julio, 8:00 p. m.

Puede leer:

Selección de Francia.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia pidió a la FIFA anular la amarilla a Olise tras intervención de Trump

Roberto Martínez, técnico de Portugal
Copa Mundial de la FIFA 2026

Técnico de Portugal se despide de la selección tras eliminación: "Fin de un ciclo"

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Copa Mundial de la FIFA

Selección Colombia

Selección Francia

selección Argentina

Lionel Messi

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad