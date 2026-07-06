Francia pidió a la FIFA anular la amarilla a Olise tras intervención de Trump

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) solicitó a la FIFA la anulación de la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise durante la victoria la selección francesa ante Paraguay el sábado en octavos de final del Mundial 2026 (1-0).

En el tiempo añadido de un partido rudo por momentos, el estelar volante francés (24 años, 22 partidos internacionales) fue amonestado por el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza, aunque las imágenes demuestran que Olise no golpeó a su rival.

El jugador del Bayern Munich colocó su dedo delante de sus labios, y tras un forcejeo entre ambos, el centrocampista paraguayo se fue al suelo como si hubiera recibido un golpe del francés, lo que llevó al árbitro a mostrar la amarilla.

Si Olise recibiese una nueva amonestación en cuartos de final ante Marruecos el jueves en Foxborough se perdería por suspensión una eventual semifinal.



Bradley Barcola y Manu Koné, también advertidos ante Paraguay, se exponen a la misma sanción en caso de nueva amarilla ante los Leones del Atlas.