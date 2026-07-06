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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras recibir insultos racistas

Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras recibir insultos racistas

El delantero francés respondió a los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo insultó tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026.

Mbappé.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El delantero francés Kylian Mbappé le respondió a la senadora paraguaya Celeste Amarilla luego de los comentarios que la legisladora publicó en su cuenta de X tras el partido en el que Francia derrotó 1-0 a Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el partido, la senadora lanzó un mensaje dirigido al capitán de la selección francesa con expresiones ofensivas sobre su origen y su apariencia. En la publicación escribió un mensaje cargado de calificativos despectivos.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, dijo.

La respuesta de Mbappé a los los comentarios racistas

Tras la difusión del mensaje, Mbappé utilizó su cuenta oficial de X para responder a la senadora paraguaya.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió el delantero francés.

En el mismo mensaje, el futbolista aseguró que las declaraciones de la legisladora opacaron el desempeño de la selección paraguaya durante el torneo y agregó que su comportamiento proyectó una imagen negativa del país.

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El goleador del mundial también rechazó los señalamientos y manifestó que no permitirá la difusión de mensajes de odio.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo”, afirmó.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó en el mensaje la figura de los 'Blues' .

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Tras la contundente respuesta de Mbappé, la senadora Celeste Amarilla no ha emitido una rectificación pública después del mensaje que ha causado una ola de rechazo.

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