Con lágrimas e impotencia: así se despidió Cristiano Ronaldo de los mundiales

Hace un poco más de un año, Cristiano Ronaldo y Portugal estaban de fiesta ante el rival que hoy los deja por fuera en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA en aquella final de la UEFA Nations League, que le daba mayor protagonismo a la selección lusa como candidata; sin embargo, el sueño del astro portugués nunca se pudo hacer realidad, al menos no como futbolista.

“Disfrutar al máximo del que (pausa) será mi último Mundial, ojalá que no sea mañana mi último partido. ¡Así me podéis matar un poco más!”, fueron sus palabras 24 horas durante rueda de prensa para decirle a la prensa que: era su adiós definitivo en la competencia, aunque no como profesional por el momento.

Con un solo gol, España apagó el sueño de Ronaldo hacerse con el título que nunca estuvo a su altura y aunque lo intentó seis veces, en ninguna se le dio. Por eso, este lunes en la cancha de Dallas se despidió de la afición en lágrimas e impotencia, consciente que ese deseo no llegó y es momento de ponerle punto final a ese trabajo de más de 16 años.

La leyenda que disputó seis mundiales

A sus 41 años, Ronaldo ya escribió su nombre entre los jugadores más grandes de toda la historia con varios balones de oros y grandes títulos, además de ser leyenda de clubes como el Real Madrid o Manchester United.



Por primera vez vistió la camiseta lusa en 2001 en la categoría sub-15, cuando ya se perfilaba como una promesa a la cual el mudo debía seguiré la pista y su primer título con su selección llegó en 2003 en el Torneo Esparanzas de Tolón en la categoría sub-21.

Pero el sueño era llevar a la absoluta a lo más alto, pues hasta su debut el equipo nunca había obtenido un título oficial y era una selección considerada chica ante el mundo, ya que nunca había sido trascendental en ningún torneo que había disputado.

Con tan solo 18 años, debutó en la de mayores el 20 de agosto de 2003 en una victoria 1-0 sobre Kazajistán y su primera convocatoria de peso fue en la Eurocopa 2004.

El primer Mundial llegó en Alemania 2006 y se perfilaba como una de las grandes figuras, pero al otro lado estaban hablando de Lionel Messi, una de las promesas que puso en el radar el FC Barcelona y era el inicio de una rivalidad que emocionó a millones.

Cristiano Ronaldo en Alemania 2006 // Foto: AFP

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Con 21 años y 132 días, Ronaldo se convirtió en el jugador más joven de la historia de la selección lusa en anotar en un Mundial, esto en octavos de final frente a Países Bajos, luego enfrentó a Inglaterra y cayó en semifinales ante Francia, siendo el primero llamado que el ‘7’ llegaba con ganas de hacer historia.

Lo volvió a intentar en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero ambos mundiales fueron un desastre para la selección lusa. En una cayó en octavos contra España y en la otra ni pasó de la fase de grupos de la competencia.

Pero el primer título luso cayó en 2016 con un Cristiano en su mejor momento, ya era leyenda mundial con balones de oro y dos champions con el Madrid. La Eurocopa fue la cereza el pastel que buscaba el ‘7’ durante años y la motivación de que podían conseguir mucho más.

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El Mundial Rusia 2018 tampoco fue el mejor, pero él sí fue la gran figura de su equipo y cayeron en octavos de final frente a Uruguay, demostrando que esta competencia siempre le cerraba la puerta de manera temprana, a excepción de aquella competencia en 2006.

Cristiano Ronaldo // Foto: AFP

Uno de los momentos más duros de Ronaldo con su selección fue en 2022 cuando cayó en cuartos contra Marruecos, mismo Mundial que ganó Messi y dejó la imagen de un futbolista destruido que entró llorando a los camerinos y sin poder decir una sola palabra.

Ahora, 2026 fue su último Mundial y el adiós volvió a ser amargo, en especial porque en toda su historia con los lusos, este, al menos, parecía el mejor plantel en cuanto a calidad y experiencia, pero aún así España le repitió la dosis del 2010 y le dio el adiós a Ronaldo de una competencia que nunca pudo alcanzar.