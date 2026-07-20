Shakira rompe récords con 'Dai Dai' tras su show en la final del Mundial 2026

Mientras millones de personas seguían la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira también se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada.

La artista barranquillera hizo parte del primer espectáculo de medio tiempo realizado en una final del Mundo, un hecho histórico que estuvo acompañado por un nuevo hito en su carrera musical.

Su más reciente sencillo, 'Dai Dai', que es la canción oficial del torneo mundial, se mantiene como la canción número uno a nivel global en Spotify, además completa 14 días consecutivos liderando la plataforma.

Shakira en la final del Mundial 2026. Foto: Chris Cornejo

El tema también ocupa el primer lugar en iTunes, fue tendencia mundial en X durante la jornada de la final y supera los 480 millones de reproducciones en YouTube.



Con estos resultados, Shakira sumaría otro récord a su trayectoria tras convertirse en la primera artista en alcanzar el número uno global de Spotify con canciones en inglés y en español.

Las cifras llegan en uno de los momentos más exitosos de la carrera de la barranquillera, impulsadas por la repercusión de su presentación en la final del Mundial y por el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha agotado entradas en distintos países.