Shakira y Burna Boy hacen historia: "Dai Dai" es No. 1 en Billboard Global

"Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy, se posicionó en el No. 1 del Billboard Global Excl. U.S., el listado que mide el consumo musical en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos. Con este logro, el tema se convierte en la primera canción oficial de un Mundial en liderar dicho ranking desde su creación en 2020.

El listado de Billboard basa sus posiciones en una fórmula que combina la cantidad de reproducciones en plataformas de streaming (tanto en planes gratuitos como de suscripción) y las ventas digitales globales. El ascenso de "Dai Dai" a la cima refleja la rápida adopción del tema entre las audiencias internacionales a medida que avanza el desarrollo del torneo deportivo.

El impacto comercial de la colaboración, que fusiona ritmos afrobeat con pop latino, se refleja en las métricas actuales de las principales plataformas musicales:



YouTube: supera los 277 millones de visualizaciones.

supera los 277 millones de visualizaciones. Spotify: registra más de 114 millones de reproducciones y se ubica en el Top Global.

registra más de 114 millones de reproducciones y se ubica en el Top Global. iTunes: alcanzó el primer puesto en la lista global de canciones.

Programación de la final y espectáculo de cierre

Para el torneo, que concluirá el próximo 19 de julio con el partido definitivo, la FIFA programó por primera vez en la historia de los mundiales un espectáculo de medio tiempo, un formato tradicionalmente asociado a eventos como el Super Bowl estadounidense, con el objetivo de elevar el perfil de entretenimiento de la final.



El despliegue técnico y artístico estará protagonizado por Shakira, quien compartirá el escenario con la cantante estadounidense Madonna y la agrupación de K-pop BTS, uniendo a tres de los actos más influyentes de la música global contemporánea en un mismo escenario.

Recaudación con fines benéficos

Por último, cabe recordar que Shakira dio a conocer que las regalías generadas por cada reproducción de la canción serán donadas al FIFA Global Citizen Education Fund. Este programa tiene como objetivo transformar el alcance digital del tema en financiamiento directo para proyectos de infraestructura escolar y capacitación docente orientados a la niñez en comunidades vulnerables a nivel global.